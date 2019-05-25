此内容发布于2019年5月26日 上午1:05

（法新社坎城25日电） 南韩鬼才导演奉俊昊（Bong Joon-ho）的「寄生上流」（Parasite）今天在坎城影展夺得金棕榈奖，奉俊昊激动跪地，把奖献给知己、52 岁南韩国宝级演员宋康昊（Song Kang-ho）。

若要形容宋康昊是一位多么杰出的演员，从奉俊昊今天在坎城影展夺得金棕榈奖后，跪地向好友宋康昊献上奖座，就可窥知一二。

宋康昊与奉俊昊4度合作，包括2006年的科幻惊悚片「骇人怪物」，和奉俊昊首部英文电影「末日列车」两部卖座强档。

奉俊昊最近在首尔召开记者会时说：「我非常倚赖宋康昊。」

「跟他合作，让我能够成为一位更勇敢的电影工作者，并接受更多艰难的挑战。」

宋康昊踏上演员生涯后，1996年首度跃上大银幕，主演南韩导演洪尚秀（Hong Sang-soo）首部电影「猪堕井的那天」（The Day a Pig Fell into a Wall）。

自此之后，他共演出30多部电影，并与朴赞郁（Park Chan-Wook）、姜帝圭（Kang Je-gyu）和李沧东（Lee Chang-dong）等南韩顶尖电影工作者合作。

南韩崇实网路大学（Korea Soongsil Cyber University）教授比契尔瓦斯（Jason Bechervaise）说：「电影角色和观众之间的连结至关重要，而这就是宋康昊特别耀眼的地方。」

「很难想像假如没有他，像『我只是个计程车司机』（A Taxi Driver）和『正义辩护人』（The Attorney）等作品，要如何激起如此强大的共鸣。」

「观众自然而然被他的角色吸引，让他成了南韩电影的票房保证。」（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

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