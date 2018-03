下面的内容来自我们的合作伙伴,因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

(法新社好莱坞4日电) 第90届奥斯卡金像奖颁奖典礼将于今天在加州洛杉矶登场,至高荣誉最佳影片奖竞争激烈,扣人心弦,要到最后一刻方见胜负,为好莱坞性侵丑闻阴影下的颁奖季画下句点。

黑色犯罪喜剧「意外」(Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)在赌注最后被看好,开始脱颖而出。

但是,奥斯卡学家(Oscarologist)看好爱情童话故事「水底情深」(The Shape of Water)和社会批判惊悚片「逃出绝命镇」(Get Out),2者难分轩轾,胜负要到最后一刻才能见分晓。

娱乐周刊「综艺」(Variety)专门报导奖项的编辑葛瑞(Tim Gray)说:「我记忆中没有哪一年像今年一样,充满如此多的不确定性。今年至少有4部作品具有胜出的强烈可能性。」除了上述3片外,他加上了克里斯多福诺兰(Christopher Nolan)执导的「敦克尔克大行动」(Dunkirk)。

葛瑞表示:「我猜『水底情深』将会获胜,但这只是猜测而已。」

「水底情深」描述冷战时期一名哑女清洁工和人鱼的相恋故事,获得本届奥斯卡13项入围肯定,睥睨群伦。不过,观察家预期各奖项将会平均分配给各片。

「敦克尔克大行动」获得8项入围,紧追在后。「意外」获得7项入围,名列第3。

入围本届奥斯卡最佳影片奖的其他影片还包括:「以你的名字呼唤我」(Call Me by Your Name)、「淑女鸟」(Lady Bird)、「霓裳魅影」(Phantom Thread)、「邮报:密战」(The Post)、「最黑暗的时刻」(Darkest Hour)。

法兰西丝麦朵曼(Frances McDormand)(「意外」)和盖瑞欧德曼(Gary Oldman)(「最黑暗的时刻」),主宰这个颁奖季,预料将会抱走最佳女主角奖和最佳男主角奖。

今晚颁奖典礼将是电影界数月来对性骚扰艰辛宣战的高潮。好莱坞大亨温斯坦(Harvey Weinstein)涉嫌性骚扰垮台,曝露出演艺圈普遍存在的性骚扰文化。

随着「#我也是」(#MeToo)和「时间到了」(Time's Up)运动对抗性扰骚和性别不平等,主宰2018年多项颁奖典礼,对于好莱坞而言,今年的奥斯卡盛会被视为支持女性电影从业人员的良机。

葛莉塔洁薇(Greta Gerwig)是奥斯卡历来第5位获得最佳导演奖提名的女性导演,她以「淑女鸟」一片入围,但面临吉勒摩戴托罗(Guillermo del Toro)的强劲竞争,他以「水底情深」一片脱颖而出。

女摄影师瑞秋莫里森(Rachel Morrison)以迪瑞丝(Dee Rees)执导的种族主义电影「泥沼」(Mudbound)入围最佳摄影奖,成为奥斯卡史上首位获得此一奖项提名的女摄影师。

娱乐周刊「综艺」并且报导,美国影艺学院(Academy of Motion Pictures Arts and Sciences)为了向女权运动致意,已经敲定影后珍妮佛劳伦斯(Jennifer Lawrence)和茱蒂佛斯特(Jodie Foster)共同颁发最佳女主角奖。(译者:严思祺/核稿:陈政一)

