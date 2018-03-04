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此内容发布于2018年3月4日 上午7:20 最后更新 - 2018年3月4日 -07:20

（法新社好莱坞4日电） 第90届奥斯卡金像奖颁奖典礼将于今天在加州洛杉矶登场，至高荣誉最佳影片奖竞争激烈，扣人心弦，要到最后一刻方见胜负，为好莱坞性侵丑闻阴影下的颁奖季画下句点。

黑色犯罪喜剧「意外」（Three Billboards Outside Ebbing, Missouri）在赌注最后被看好，开始脱颖而出。

但是，奥斯卡学家（Oscarologist）看好爱情童话故事「水底情深」（The Shape of Water）和社会批判惊悚片「逃出绝命镇」（Get Out），2者难分轩轾，胜负要到最后一刻才能见分晓。

娱乐周刊「综艺」（Variety）专门报导奖项的编辑葛瑞（Tim Gray）说：「我记忆中没有哪一年像今年一样，充满如此多的不确定性。今年至少有4部作品具有胜出的强烈可能性。」除了上述3片外，他加上了克里斯多福诺兰（Christopher Nolan）执导的「敦克尔克大行动」（Dunkirk）。

葛瑞表示：「我猜『水底情深』将会获胜，但这只是猜测而已。」

「水底情深」描述冷战时期一名哑女清洁工和人鱼的相恋故事，获得本届奥斯卡13项入围肯定，睥睨群伦。不过，观察家预期各奖项将会平均分配给各片。

「敦克尔克大行动」获得8项入围，紧追在后。「意外」获得7项入围，名列第3。

入围本届奥斯卡最佳影片奖的其他影片还包括：「以你的名字呼唤我」（Call Me by Your Name）、「淑女鸟」（Lady Bird）、「霓裳魅影」（Phantom Thread）、「邮报：密战」（The Post）、「最黑暗的时刻」（Darkest Hour）。

法兰西丝麦朵曼（Frances McDormand）（「意外」）和盖瑞欧德曼（Gary Oldman）（「最黑暗的时刻」），主宰这个颁奖季，预料将会抱走最佳女主角奖和最佳男主角奖。

今晚颁奖典礼将是电影界数月来对性骚扰艰辛宣战的高潮。好莱坞大亨温斯坦（Harvey Weinstein）涉嫌性骚扰垮台，曝露出演艺圈普遍存在的性骚扰文化。

随着「#我也是」（#MeToo）和「时间到了」（Time's Up）运动对抗性扰骚和性别不平等，主宰2018年多项颁奖典礼，对于好莱坞而言，今年的奥斯卡盛会被视为支持女性电影从业人员的良机。

葛莉塔洁薇（Greta Gerwig）是奥斯卡历来第5位获得最佳导演奖提名的女性导演，她以「淑女鸟」一片入围，但面临吉勒摩戴托罗（Guillermo del Toro）的强劲竞争，他以「水底情深」一片脱颖而出。

女摄影师瑞秋莫里森（Rachel Morrison）以迪瑞丝（Dee Rees）执导的种族主义电影「泥沼」（Mudbound）入围最佳摄影奖，成为奥斯卡史上首位获得此一奖项提名的女摄影师。

娱乐周刊「综艺」并且报导，美国影艺学院（Academy of Motion Pictures Arts and Sciences）为了向女权运动致意，已经敲定影后珍妮佛劳伦斯（Jennifer Lawrence）和茱蒂佛斯特（Jodie Foster）共同颁发最佳女主角奖。（译者：严思祺/核稿：陈政一）

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