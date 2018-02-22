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此内容发布于2018年2月22日 上午7:20 最后更新 - 2018年2月22日 -07:20

（法新社平昌22日电） 就在国际奥林匹克委员会（IOC）即将决定是否解除俄罗斯禁赛令之际，国际奥会发言人今天表示，主席巴赫与俄国总统蒲亭的幕僚会面，不过谈话内容是祝贺对方生日。

由于俄罗斯体坛爆发重大禁药丑闻，国际奥委会2017年12月决定禁止俄国参加奥运赛，俄国选手只能以中立身分参加本届平昌冬奥赛。但国际奥委会正在考虑是否解除禁令，让俄国参赛者在25日闭幕式能披带国旗进场。

国际奥委会发言人亚当斯（Mark Adams）说，巴赫（Thomas Bach）昨天在平昌冬奥场合与蒲亭幕僚莱维汀（Igor Levitin）见面约4分钟，「当天是（莱维汀）生日，我相信谈话主要内容是主席祝他生日快乐」。

另有一名消息人士告诉法新社，俄罗斯已支付1500万美元（约新台币4亿3900万元）的禁药争议罚金给国际奥委会，俄国冰壶选手克鲁谢尼基（Alexander Krushelnitsky）也在承认服用禁药后，被取消夺得的铜牌。

亚当斯被问到，巴赫和莱维汀见面，与克鲁谢尼基决定不挑战服用禁药的指控，两者时间接近，是否纯属巧合，他回答：「可以这么说。」（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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