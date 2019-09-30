此内容发布于2019年9月30日 上午2:20

（法新社维也纳30日电） 奥地利人民党（OeVP）昨天赢得国会大选，党魁库尔茨（Sebastian Kurz）今天将开始寻找联合政府伙伴，这次可能转向绿党，但要成功并非易事。

人民党以约37%票数胜出、比2017年进步许多，这也代表库尔茨有责任接洽其他政党，探询合组政府的意愿。

库尔茨先前的政府5月间因极右派自由党（FPOe）伙伴爆出奥地利版「通俄门」丑闻而垮台，自由党党魁史特拉赫（Heinz-Christian Strache）还因此辞职。

自由党爆出丑闻后，原本表现就被唱衰，选前一周史特拉赫再被爆出滥用经费，得票结果比预期更差。根据预测结果，自由党此次得票率比2017年减少近10%，得票率仅有16%。

库尔茨2017年以31岁之龄成为奥地利历来最年轻的总理，此次他可能转向昨天另一大赢家绿党（Green party）寻求合作。

拜选民关注气候变迁之赐，绿党此次大选交出创党以来最佳表现，囊括约14%票数，和2017年连国会都进不了有天壤之别。

绿党在提洛尔邦（Tyrol）和萨尔斯堡邦（Salzburg）都已与人民党合作，一些人认为，可以把地方案例复制到全国层级。

但在全国层级合作可能更困难一些。

绿党全国领袖库格勒（Werner Kogler）昨天表示，绿党需要思考联合政府「是否代表任何意义」。

库格勒表示，人民党需要「彻底改变」，他不只点出气候变迁行动，也提及对抗贪渎与贫穷。

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