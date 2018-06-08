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此内容发布于2018年6月8日 上午8:05 最后更新 - 2018年6月8日 -08:05

（法新社维也纳8日电） 奥地利内政部长基克（Herbert Kickl）今天表示，多达60名接受土耳其资助的伊玛目和眷属可能会遭驱逐出境，这是奥地利扫荡「政治伊斯兰」（political Islam）行动的一环。

隶属极右派自由党（FPOe）的基克表示：「可能受到前述措施影响的人员范围，亦即我们正在谈论的对象，包含约60名伊玛目」。自由党是奥地利执政联盟中的次要政党。

他在维也纳召开记者会时表示，共有150人可能会失去奥地利居留权。

当局还打算关闭7座清真寺。奥地利4月传出一群儿童在土耳其所支持的清真寺模仿一次大战加利波里（Gallipoli）之役战死状况的影像，宗教事务主管机关随即展开调查。

来自中间偏右执政党人民党（People's Party）的总理库尔茨（Sebastian Kurz）表示：「我国不容许平行社会、政治伊斯兰和激进化立足。」

基克表示，在数起个案中，当局正在办理驱逐伊玛目的手续。这些伊玛目和土耳其伊斯兰文化协会（Turkish Islamic Cultural Association）有往来。

基克还表示，奥地利政府怀疑，这些伊玛目违反宗教神职人员不得接受外国资助的禁令。土耳其伊斯兰文化协会隶属于土耳其宗教事务局（Diyanet）。（译者：陈宜君/核稿：何宏儒）

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