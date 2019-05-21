此内容发布于2019年5月21日 上午9:35

（法新社维也纳21日综合外电报导）奥地利联合政府爆发通俄丑闻，国会下议院议长今天表示，将于下周对总理库尔茨（Sebastian Kurz）发动不信任投票。

于此同时，人民党（OeVP）籍总理库尔茨致力因应通俄丑闻的影响，这起丑闻导致他与极右派政党组成的联合政府分崩离析。

德国媒体上周公布一段隐藏摄影机拍摄的影像，画面显示极右派自由党（FPOe）领导人暨现任副总理史特拉赫（Heinz-Christian Strache），2017年10月在奥地利国会大选登场前数月，疑似提供公共合约给自称是俄罗斯达官显要侄女的女子，以换取资助选举。

消息一出，震撼奥地利政府。史特拉赫18日请辞，而总理库尔茨终止18个月来保守派中间偏右的人民党与极右派自由党的联合执政，并宣布提前选举。

下议院议长索布卡（Wolfgang Sobotka）表示，为确保「真实与冷静的讨论」，以及不干扰进行中的欧洲议会选举竞选活动，他预定27日发动不信任投票。

若不信任投票获得通过，总理库尔茨必须在大选提前举行之前下台。奥地利总统范德贝伦（Alexander Van der Bellen）已建议大选提前至9月举行。

下议院宣布发动不信任投票的前一天，库尔茨开除具争议性的自由党大将内政部长基克（Herbert Kickl），隶属自由党的内阁阁员集体请辞。（译者：曹宇帆/核稿：严思祺）

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