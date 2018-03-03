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此内容发布于2018年3月3日 下午10:05 最后更新 - 2018年3月3日 -22:05

（法新社加州圣塔蒙尼加3日电） 距离奥斯卡颁奖典礼只剩一天，导演乔登皮尔的讽刺恐怖片「逃出绝命镇」，今天在奥斯卡前哨战独立精神奖斩获最佳影片和最佳导演殊荣。

乔登皮尔（Jordan Peele）初试啼声执导的「逃出绝命镇」（Get Out）广受影评与观众好评，拍片预算不到500万美元（约新台币1亿4600万元），却在全球各地海捞2亿5500万美元（约新台币74亿6900万元）。

乔登皮尔说：「拍片计画最初目的并不是要作出某种声明，而是想拍一部我最喜欢的电影类型。」

「我那时坐下来，抽点大麻，试图拍出一部曲折离奇的恐怖电影…但我发现有许多人抽的大麻没我拍电影时抽的多，却还是被关入牢里。」

「逃出绝命镇」也将在明天登场的奥斯卡奖角逐4奖，包括最佳影片和最佳导演殊荣。

今天在独立精神奖拿下最佳男主角奖的是「以你的名字呼唤我」（Call Me By Your Name）的堤摩西夏拉梅（Timothee Chalamet）。

最佳女主角奖得主是「意外」（Three Billboards Outside Ebbing, Missouri）的法兰西丝麦朵曼（Frances McDormand）。

最佳男女配角奖分别颁给「意外」的山姆洛克威尔（Sam Rockwell）和「老娘叫谭雅」（I, Tonya）的爱莉森珍妮（Allison Janney）。（译者：周莉芳/核稿：蔡佳敏）

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