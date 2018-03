下面的内容来自我们的合作伙伴,因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年3月3日 下午10:05

(法新社加州圣塔蒙尼加3日电) 距离奥斯卡颁奖典礼只剩一天,导演乔登皮尔的讽刺恐怖片「逃出绝命镇」,今天在奥斯卡前哨战独立精神奖斩获最佳影片和最佳导演殊荣。

乔登皮尔(Jordan Peele)初试啼声执导的「逃出绝命镇」(Get Out)广受影评与观众好评,拍片预算不到500万美元(约新台币1亿4600万元),却在全球各地海捞2亿5500万美元(约新台币74亿6900万元)。

乔登皮尔说:「拍片计画最初目的并不是要作出某种声明,而是想拍一部我最喜欢的电影类型。」

「我那时坐下来,抽点大麻,试图拍出一部曲折离奇的恐怖电影…但我发现有许多人抽的大麻没我拍电影时抽的多,却还是被关入牢里。」

「逃出绝命镇」也将在明天登场的奥斯卡奖角逐4奖,包括最佳影片和最佳导演殊荣。

今天在独立精神奖拿下最佳男主角奖的是「以你的名字呼唤我」(Call Me By Your Name)的堤摩西夏拉梅(Timothee Chalamet)。

最佳女主角奖得主是「意外」(Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)的法兰西丝麦朵曼(Frances McDormand)。

最佳男女配角奖分别颁给「意外」的山姆洛克威尔(Sam Rockwell)和「老娘叫谭雅」(I, Tonya)的爱莉森珍妮(Allison Janney)。(译者:周莉芳/核稿:蔡佳敏)

