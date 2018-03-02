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此内容发布于2018年3月3日 上午12:05 最后更新 - 2018年3月3日 -00:05

（法新社好莱坞3日电） 第90届奥斯卡金像奖颁奖典礼将于明天登场，两大高水准强片「水底情深」和「意外」激战厮杀，谁能最终抱走奥斯卡最大奖最佳影片，成为众人瞩目的焦点。

以下是法新社整理的奥斯卡5大精彩看点：

●「信封门」颁错奖闹剧会再重演吗？

这可能是奥斯卡史上最尴尬的一刻，不过连庄担任主持人的吉米金摩（Jimmy Kimmel）可不会放过挖洞给自己跳，拿「信封门」糗事自我解嘲，博得全场笑声的大好机会。

上届奥斯卡担任最佳影片颁奖人的老牌影星华伦比提（Warren Beatty）和费唐娜薇（Faye Dunaway），从负责计票的会计公司资诚国际有限公司（Pricewaterhouse Coopers）手中拿到错误的得奖类别信封。

最初最佳影片宣布颁给「乐来越爱你」（La La Land），随即发现出错，真正得奖影片是「月光下的蓝色男孩」（Moonlight），堪称奥斯卡史上最令人震惊的乌龙。

●最佳影片竞争激烈，胜负难分

墨西哥导演吉勒摩戴托罗（Guillermo del Toro）的奇幻爱情电影「水底情深」（The Shape of Water）获13项提名，独占鳌头。来势汹汹的对手「意外」（Three Billboards Outside Ebbing, Missouri）则有7项提名。

马丁麦多纳（Martin McDonagh）执导的「意外」原本被看好夺奖，但对种族议题的处理受到批评，如今在风波平息下来后，在角逐小金人上后势看俏。

根据得奖预测网站Gold Derby，「意外」赔率为10赔13，「水底情深」赔率为1赔2。

不过每届奥斯卡颁奖典礼总有一些黑马窜出，也别忘了「逃出绝命镇」（Get Out）、「淑女鸟」（Lady Bird）和「敦克尔克大行动」（Dunkirk）。

●「我也是」（#MeToo）和「时间到了」（Time's Up）反性骚扰运动

反性骚扰和性别不平等的运动「我也是」和「时间到了」成了今年颁奖季的主轴，不仅激发出许多深具渲染力的演讲，众影星也在金球奖和英国影艺学院电影奖（BAFTA Awards）穿黑衣响应号召，在红地毯掀起一阵黑旋风。

尽管没有正式宣告，有些女星已表示会再度穿黑衣走红地毯，为「我也是」运动发声。

E!新闻（E! News）颁奖典礼红毯固定主持人莱恩西克雷斯特（Ryan Seacrest）前造型师指控性骚扰后面临反弹声浪，但E!新闻选择支持他，且说他依旧会在红毯上访问明星。

●奥斯卡强调多元性

「泥沼」（Mudbound）导演兼编剧迪瑞丝（Dee Rees）是首位入围最佳改编剧本的非裔女性，同剧的摄影师莫里森（Rachel Morrison）则是奥斯卡影史首位入围最佳摄影奖的女性。

「泥沼」还写下另一个第一纪录，就是灵魂歌姬玛丽布莱姬（Mary J. Blige）是以同部作品同时入围演技奖项和最佳原创歌曲奖的第一人。

跨性别男导演扬斯福特（Yance Ford）以纪录片「坚强之岛」（Strong Island），成为首位获奥斯卡提名的公开跨性别导演。

「淑女鸟」导演葛莉塔洁薇（Greta Gerwig）是奥斯卡史上仅第5位入围最佳导演的女性，这也是她凭执导处女作品首度获奥斯卡提名。

●考验主持人功力

喜剧明星、深夜节目主持人吉米金摩将连续第2度主持奥斯卡，他要如何在搞笑，但又不踩到「我也是」受害者的地雷之间拿捏平衡，成为评论家检视的重点。

在非运动赛事的转播中，奥斯卡颁奖典礼通常是美国每年的收视冠军，要如何在性侵丑闻笼罩的一年，在3个多小时的节目中维持轻松愉快的气氛，也将是个严峻的挑战。（译者：陈昱婷/核稿：张晓雯）

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