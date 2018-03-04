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此内容发布于2018年3月4日 上午6:35 最后更新 - 2018年3月4日 -06:35

（法新社好莱坞4日电） 第90届奥斯卡金像奖今天登场，爱情电影「水底情深」和黑色喜剧片「意外」呼声最高，料将在多项大奖展开激烈竞逐。法新社罗列今年奥斯卡入围名单有趣的看点和数字。

●女性制片人出头天

美国影艺学院（Academy of Motion Picture Arts and Sciences）7000多名成员今年总算注意到，女性也制作出许多杰出电影。

葛莉塔洁薇（Greta Gerwig）以「淑女鸟」（Lady Bird）入围最佳导演，成为奥斯卡史上第5位入围最佳导演的女性，也是凯萨琳毕格罗（Kathryn Bigelow）2010年以「危机倒数」（The Hurt Locker）获此殊荣后，首位入围最佳导演的女性。女摄影师瑞秋莫里森（Rachel Morrison）则以种族主义电影「泥沼」（Mudbound），成为史上首位入围最佳摄影的女性。

●好莱坞女王梅莉史翠普

美国女星梅莉史翠普（Meryl Streep）以史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）的「邮报：密战」（The Post）第21度入围奥斯卡金像奖，成为金奖史上提名次数最多的影星。她1979年、1982年和2011分别以「克拉玛对克拉玛」（Kramer vs. Kramer）、「苏菲的选择」（Sophie's Choice）和「铁娘子：坚固柔情」获得奥斯卡殊荣。

●配乐大师威廉斯

威廉斯（John Williams）以「STAR WARS：最后的绝地武士」（Star Wars: The Last Jedi）第46次入围奥斯卡最佳配乐。他一共入围51次，包括5次入围最佳原创歌曲，是目前在世入围最多次奥斯卡的艺术家，仅次于华特迪士尼（Walt Disney）的59次。

●「小飞侠」布莱恩（Kobe Bryant）成奥斯卡MVP？

前迪士尼首席动画师基恩（Glen Keane）、曾为「星际大战」等片配乐的威廉斯（John Williams）为班底所制作，以退役传奇球星布莱恩（Kobe Bryant）自行创作的诗篇拍成的短片「致亲爱的篮球」（Dear Basketball）入围奥斯卡最佳动画短片。

在入围名单公布后，39岁的布莱恩推文说：「什么？这真的超乎我所想。」

得奖预测网站Gold Derby说，布莱恩很有可能夺下最佳动画短片奖，但他的胜利可能无法让每个人都感到开心。好莱坞制片哈维温斯坦（Harvey Weinstein）爆出性丑闻后，唤起各界对湖人退役球星布莱恩2003年在科罗拉多州涉嫌强暴一名19岁旅馆员工的记忆。

布莱恩承认有和这名旅馆员工发生性接触，但坚称是两情相悦。由于原告拒绝在法庭上作证，因此刑事案件被撤销，但布莱恩仍面临民事诉讼。布莱恩后来向原告公开道歉，作为庭外和解的一部分，但他不承认自己有罪。

●遗珠与黑马

今年奥斯卡的大遗珠无疑是「以你的名字呼唤我」（Call Me by Your Name）的艾米汉默（Armie Hammer）和「缩小人生」（Downsizing）的洪曹（Hong Chau），卖座强档「神力女超人」（Wonder Woman）甚至空手而回。

「泥沼」（Mudbound）和「爱情昏迷中」（The big sick）未入围最佳影片，但入围了其他项目。执导「邮报：密战」的史蒂芬史匹柏和「意外」（Three Billboards Outside Ebbing, Missouri）的马丁麦多纳（Martin McDonagh）未入围最佳导演。

另一方面，丹佐华盛顿（Denzel Washington）出乎意料地以第8度入围奥斯卡，为自己成为史上入围最多次演技奖的非裔演员刷新纪录。

丹佐华盛顿以「光荣战役」（Glory）拿下奥斯卡最佳男配角，又以「震撼教育」（Training Day）一圆奥斯卡影帝梦想。他执导并共同监制的「心灵围篱」（Fences）去年入围奥斯卡最佳影片。（译者：刘文瑜/核稿：陈政一）

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