此内容发布于2018年3月4日 上午6:35 最后更新 - 2018年3月4日 -06:35

(法新社好莱坞4日电) 第90届奥斯卡金像奖今天登场,爱情电影「水底情深」和黑色喜剧片「意外」呼声最高,料将在多项大奖展开激烈竞逐。法新社罗列今年奥斯卡入围名单有趣的看点和数字。

●女性制片人出头天

美国影艺学院(Academy of Motion Picture Arts and Sciences)7000多名成员今年总算注意到,女性也制作出许多杰出电影。

葛莉塔洁薇(Greta Gerwig)以「淑女鸟」(Lady Bird)入围最佳导演,成为奥斯卡史上第5位入围最佳导演的女性,也是凯萨琳毕格罗(Kathryn Bigelow)2010年以「危机倒数」(The Hurt Locker)获此殊荣后,首位入围最佳导演的女性。女摄影师瑞秋莫里森(Rachel Morrison)则以种族主义电影「泥沼」(Mudbound),成为史上首位入围最佳摄影的女性。

●好莱坞女王梅莉史翠普

美国女星梅莉史翠普(Meryl Streep)以史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)的「邮报:密战」(The Post)第21度入围奥斯卡金像奖,成为金奖史上提名次数最多的影星。她1979年、1982年和2011分别以「克拉玛对克拉玛」(Kramer vs. Kramer)、「苏菲的选择」(Sophie's Choice)和「铁娘子:坚固柔情」获得奥斯卡殊荣。

●配乐大师威廉斯

威廉斯(John Williams)以「STAR WARS:最后的绝地武士」(Star Wars: The Last Jedi)第46次入围奥斯卡最佳配乐。他一共入围51次,包括5次入围最佳原创歌曲,是目前在世入围最多次奥斯卡的艺术家,仅次于华特迪士尼(Walt Disney)的59次。

●「小飞侠」布莱恩(Kobe Bryant)成奥斯卡MVP?

前迪士尼首席动画师基恩(Glen Keane)、曾为「星际大战」等片配乐的威廉斯(John Williams)为班底所制作,以退役传奇球星布莱恩(Kobe Bryant)自行创作的诗篇拍成的短片「致亲爱的篮球」(Dear Basketball)入围奥斯卡最佳动画短片。

在入围名单公布后,39岁的布莱恩推文说:「什么?这真的超乎我所想。」

得奖预测网站Gold Derby说,布莱恩很有可能夺下最佳动画短片奖,但他的胜利可能无法让每个人都感到开心。好莱坞制片哈维温斯坦(Harvey Weinstein)爆出性丑闻后,唤起各界对湖人退役球星布莱恩2003年在科罗拉多州涉嫌强暴一名19岁旅馆员工的记忆。

布莱恩承认有和这名旅馆员工发生性接触,但坚称是两情相悦。由于原告拒绝在法庭上作证,因此刑事案件被撤销,但布莱恩仍面临民事诉讼。布莱恩后来向原告公开道歉,作为庭外和解的一部分,但他不承认自己有罪。

●遗珠与黑马

今年奥斯卡的大遗珠无疑是「以你的名字呼唤我」(Call Me by Your Name)的艾米汉默(Armie Hammer)和「缩小人生」(Downsizing)的洪曹(Hong Chau),卖座强档「神力女超人」(Wonder Woman)甚至空手而回。

「泥沼」(Mudbound)和「爱情昏迷中」(The big sick)未入围最佳影片,但入围了其他项目。执导「邮报:密战」的史蒂芬史匹柏和「意外」(Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)的马丁麦多纳(Martin McDonagh)未入围最佳导演。

另一方面,丹佐华盛顿(Denzel Washington)出乎意料地以第8度入围奥斯卡,为自己成为史上入围最多次演技奖的非裔演员刷新纪录。

丹佐华盛顿以「光荣战役」(Glory)拿下奥斯卡最佳男配角,又以「震撼教育」(Training Day)一圆奥斯卡影帝梦想。他执导并共同监制的「心灵围篱」(Fences)去年入围奥斯卡最佳影片。(译者:刘文瑜/核稿:陈政一)

