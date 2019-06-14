此内容发布于2019年6月14日 上午4:05

（法新社纽约13日电） 纽约州检察官今天以强行触摸罪名，起诉美国影星小古巴古汀。他先前遭控在纽约曼哈顿一家夜总会，伸出狼爪对一名女子袭胸。

小古巴古汀（Cuba Gooding Jr.）的委任律师海勒（Mark Heller）表示，他没打算要认罪。

海勒说：「古汀先生并未以任何形式或方式，做出不恰当的行为。他在影片中甚至没有可被视为暧昧的行为。」他没有提供所指影片的细节。

在社群媒体流传的影片显示，小古巴古汀9日晚间在Magic Hour大唱摇滚乐团「旅行者乐团」（Journey）不朽金曲Faithfully，并和粉丝合照。

小古巴古汀稍早否认指控，并告诉八卦媒体TMZ，「没有」发生任何事。

他表示：「我信任（司法）制度，有录影带可还原事情经过。」

根据纽约州法律，强行触摸罪（Forcible Touching）是一项轻罪，违者可处一年徒刑。

一名警方发言人表示，在「征服情海」（Jerry Maguire）饰演一名美式足球员，并勇夺1997年奥斯卡最佳男配角奖的51岁小古巴古汀已经投案，但未对控诉性质置评。

部分美国媒体报导，一名女子称在纽约土生土长的小古巴古汀9日晚间对她袭胸。其他媒体则指出，有另名女子站出来指控小古巴古汀，说他2008年3月同样在曼哈顿的一个夜总会对她袭臀。（译者：吴升鸿/核稿：陈政一）

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