此内容发布于2018年3月4日 下午8:35 最后更新 - 2018年3月4日 -20:35

(法新社洛杉矶4日电) 奥斯卡金像奖颁奖典礼今天登场,「逃出绝命镇」(Get Out)女星爱莉森威廉斯及「老娘叫谭雅」(I, Tonya)的爱莉森珍妮等明星以及冬奥选手纷纷抵达红毯。

爱莉森威廉斯(Allison Williams)身穿香槟色珠片缀饰礼服裙,搭配大耳环,优雅动人。

角逐本届最佳女配角奖的爱莉森珍妮(Allison Janney)选择一袭喜气洋洋的红色礼服,精心打扮拖着长长裙摆,衬托她修长好身材。

凭「金钱世界」(All the Money in the World)入围男配角奖的资深影星克里斯多夫普拉玛(Christopher Plummer)和新一代蜘蛛人汤姆霍兰德(Tom Holland)等男星以合身剪裁西装,搭配领结出场。

红毯上也可以看到冬奥选手的身影,美国滑雪明星范恩(Lindsey Vonn)选穿黑色蕾丝拖地礼服;花式滑冰选手黎朋(Adam Rippon)上衣胸前皮带交错,设计别出心裁;日裔美籍花式滑冰选手长洲未来(Mirai Nagasu)穿一袭粉蓝色长袖礼服,充满春天的盎然气息。(译者:陈昱婷/核稿:蔡佳敏)

