下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年3月4日 下午8:35 最后更新 - 2018年3月4日 -20:35

（法新社洛杉矶4日电） 奥斯卡金像奖颁奖典礼今天登场，「逃出绝命镇」（Get Out）女星爱莉森威廉斯及「老娘叫谭雅」（I, Tonya）的爱莉森珍妮等明星以及冬奥选手纷纷抵达红毯。

爱莉森威廉斯（Allison Williams）身穿香槟色珠片缀饰礼服裙，搭配大耳环，优雅动人。

角逐本届最佳女配角奖的爱莉森珍妮（Allison Janney）选择一袭喜气洋洋的红色礼服，精心打扮拖着长长裙摆，衬托她修长好身材。

凭「金钱世界」（All the Money in the World）入围男配角奖的资深影星克里斯多夫普拉玛（Christopher Plummer）和新一代蜘蛛人汤姆霍兰德（Tom Holland）等男星以合身剪裁西装，搭配领结出场。

红毯上也可以看到冬奥选手的身影，美国滑雪明星范恩（Lindsey Vonn）选穿黑色蕾丝拖地礼服；花式滑冰选手黎朋（Adam Rippon）上衣胸前皮带交错，设计别出心裁；日裔美籍花式滑冰选手长洲未来（Mirai Nagasu）穿一袭粉蓝色长袖礼服，充满春天的盎然气息。（译者：陈昱婷/核稿：蔡佳敏）

Neuer Inhalt Horizontal Line