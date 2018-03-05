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此内容发布于2018年3月5日 下午8:20 最后更新 - 2018年3月5日 -20:20

（法新洛杉矶5日电） 美媒报导，根据今天稍早发布的收视率结果，美国广播公司电视台（ABC）的第90届奥斯卡颁奖典礼转播收视率创史上新低，原因为何众说纷纭。

根据娱乐周刊「综艺」（Variety）和「好莱坞报导」（Hollywood Reporter），这档深夜的典礼转播近4小时，尼尔森（Nielsen）民调收视率平均18.9%。

据美国广播公司发布的声明，今年颁奖典礼总收视人次约2650万人，成了史上最乏人问津的一届。

剖析电视生态的作家巴塔格里欧（Stephen Battaglio）在「洛杉矶时报」（Los Angeles Times）中推测，观众可能已对「#我也是」（#MeToo）和「时间到了」（Time's Up）等反性骚性平运动感到疲乏。

也有专家推测，初期收视率（Preliminary Ratings）只采计高峰时段，但不会因时差调整采计时段，所以不是美国西岸观众的收视高峰，无法反映真实收视。

今年稍早的其他3大电视转播金球奖（Golden Globes）、葛莱美奖（Grammys）和超级杯足球赛（Super Bowl），收视也都比去年低。（译者：梁元龄/核稿：郑诗韵）

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