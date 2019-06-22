（法新社华盛顿21日电） 时尚杂志ELLE专栏作家卡洛尔今天在「纽约」（New York）杂志撰文指控，美国总统川普20多年前在纽约一家百货公司更衣室性侵她。

卡洛尔（E. Jean Carroll）表示，性侵发生在约莫1995、1996年的时候，当时川普是名声显赫的地产大亨，而她是知名的杂志专栏作家和电视节目主持人。

这起指控节录自卡洛尔的新书，今天刊登在纽约杂志上，这让她成为至少是第16位女性指控川普在担任总统前有不当性行为。

现年75岁的卡洛尔说，她在曼哈顿的波道夫・古德曼百货公司（Bergdorf Goodman）购物时巧遇川普。一开始的互动很友善，川普问她买内衣给女性的建议，然后两人开玩笑地要对方试穿内衣。

卡洛尔写道：「更衣室门关上的那一刻，他就扑向了我，一把将我压在墙上，很用力地撞我的头，然后他的嘴就贴上了我的唇。」

卡洛尔说，川普把她顶在墙上，扯下她的紧身裤，再拉下自己裤子的拉炼对她性侵，最后她终于把川普推开，逃出更衣室。

她说她没有去报警，因为她怕惹上麻烦，担心「收到死亡威胁、被赶出家门、被解雇、被抹黑」。

川普听闻后反击，称卡洛尔想要博得他人注意，他在声明中表示：「我这辈子从未见过这个人，她为了卖新书炒作，这应该就是她的动机」他还说这件事「从未发生过」。

他也痛批纽约杂志是「奄奄一息的刊物」，试图「藉由散布假新闻提升知名度」。（译者：陈昱婷/核稿：徐崇哲）

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