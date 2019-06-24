（法新社华盛顿24日电） 美国专栏作家卡洛尔在新书中称，自己1990年代中期在纽约百货公司试衣间遭美国总统川普性侵。川普今天再度大力否认她的指控，并说：「她不是我的菜。」

川普在政治时事报纸「国会山庄报」（The Hill）访问中回应卡洛尔 （E. Jean Carroll）的指控。川普在椭圆形办公室里说：「恕我直言：第一，她不是我的菜。第二，这从未发生过，好吗？」

川普说，卡洛尔做出这些指控时，「完全在说谎」。他说：「我根本不认识这女的，我对她一无所知。」

这起指控节录自卡洛尔的新书，上周刊登在纽约杂志上，让她成为至少第16位指控川普在担任总统前，有不当性行为的女性。

现年75岁的卡洛尔说，她在曼哈顿的波道夫・古德曼百货公司（Bergdorf Goodman）购物时巧遇当时是地产大亨的川普。川普一开始问她给某个女性买内衣的建议，然后两人开玩笑地要对方试穿内衣。

卡洛尔写道：「更衣室门关上的那一刻，他就扑向了我，一把将我压在墙上，很用力地撞我的头，然后他的嘴就贴上了我的唇。」

卡洛尔说，川普把她顶在墙上，扯下她的紧身裤，再拉下自己裤子的拉炼对她性侵，最后她终于把川普推开，逃出更衣室。

卡洛尔今天告诉美国有线电视新闻网（CNN），川普把她困住后，「就直接上了」。

她说：「这是场战斗。共有15个或16个女性出面，但都一样，他全盘否认、说辞反覆、攻击并威胁。」

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