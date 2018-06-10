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此内容发布于2018年6月11日 上午1:05 最后更新 - 2018年6月11日 -01:05

（法新社洛杉矶10日电） 女版「瞒天过海」（Ocean's 8）本周末证明她们对「抢戏」这回事不仅仅只是「略知一二」而已，在北美票房进帐估约4150万美元。

超人气女星珊卓布拉克（Sandra Bullock）率领的全明星卡司包括凯特布兰琪（Cate Blanchett）、安海瑟薇（Anne Hathaway）和海伦娜波汉卡特（Helena Bonham Carter）等。华纳兄弟（Warner Bros）这部「瞒天过海：八面玲珑」是好莱坞继「魔鬼克星」（Ghostbusters）后，最新一次尝试把清一色男性卡司改由女力担纲。

结果是，「瞒天过海：八面玲珑」是今年迄今首周票房十大卖座强片之一，成绩甚至好过前3部「瞒天过海」。

在这次3天长周末排名第2的是上周冠军片「星际大战外传：韩索罗」（Solo: A Star Wars Story），票房1520万美元，约是上周总额的一半。

第3名是二十世纪福斯出品的「死侍2」（Deadpool 2），捞进1370万美元。由男星莱恩雷诺（Ryan Reynolds）主演的这部最新漫威X战警系列片，全球总票房已破6亿5000万美元。

排名第4的是新片「宿怨」（Hereditary），收入1300万美元。

第5是迪士尼/漫威卖座强片「复仇者联盟3：无限之战」（Avengers: Infinity War），进帐680万美元，全球票房已达19亿9800万美元。

第6到第10分别为：「漂流」（Adrift），510万美元；「高年级姐妹会」（Book Club），420万美元；「绝命酒店」（Hotel Artemis），320万美元；「人类升级」（Upgrade），220万美元；「派对生活」（Life of the Party），210万美元。

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