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此内容发布于2018年6月20日 上午2:35 最后更新 - 2018年6月20日 -02:35

（法新社北京20日电） 分析家表示，为对付即将到来与美国的贸易战，中国除了针对性关税外，还有锁定好莱坞电影、星巴克咖啡等一系列选项，还可能将战线延伸至外交领域，像是不再配合制裁北韩。

美国总统川普表示高达4500亿美元销往美国的中国货品已在加课关税火线，让恐两败俱伤的美中贸易战升温；北京也立即回应，除称川普为「讹诈」，也扬言「采取数量型和质量型相结合的综合措施，做出强有力反制」。

不过中国去年仅进口1300亿美元的美国货品，要如何反击？法新社认为，中国反击手段包括服务贸易项目甚至外交领域。

卡内基国际和平基金会（Carnegie Endowment for International Peace）资深研究员黄育川与北京高层讨论过贸易紧张。他表示，中国必须反击，因为不反击会输更多。

黄育川提及日本20年来没有成长一事说：「看看日本输了20年，反击是双输，不反击就只有自己输。」

分析家表示，包括iPhone X手机、别克凯越（Buick Excelle）汽车、星巴克咖啡，乃至暑期档的汤姆克鲁斯（Tom Cruise）动作电影，全都是热销中国的商品，若紧张如滚雪球般进入全面贸易战，这些全都躲不过。

北京在经济惩罚上有很多策略，像先前南韩部署萨德（THAAD）系统时，中国就关掉了很多当地的乐天旗下商店，因乐天提供部署萨德的土地；中国还限制观光客赴南韩。

其实部分美国企业已受冲击。中国上月表示对像猪肉与汽车等关键美国货设限，让其被滞留在中国港口内。

经济学家卜安德（Andrew Polk）说：「数量型措施就算耗尽，中国能用的武器还多得很。」

分析家表示，在北京同意与执行下，联合国对北韩的制裁迫使北韩走上谈判桌，川普才得以与北韩领袖金正恩在本月稍早举行秀味十足的川金会。

中国人民大学国际关系学院国际政治系副教授成晓河表示，要让北韩彻底非核化，川普可能需要北京继续配合制裁，但美中贸易战恐会让北京改变主意。

黄育川描绘出贸易战的3个阶段，先是价格上升，然后进出口转向他国，最后就是企业生产与投资出走，到了最后阶段，旷日废时的贸易战「将以显着幅度影响成长率」，并导致全球贸易崩溃。（译者：陈亦伟/核稿：陈昱婷）

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