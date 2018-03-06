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此内容发布于2018年3月6日 上午9:05 最后更新 - 2018年3月6日 -09:05

（法新社巴黎6日电） 3月8日是国际妇女节（International Women's Day），近来反性侵和鼓吹性别平等的「#我也是」和「时间到了」运动是否真的有助推进女权，或者只有短暂效果，恐怕仍待观察。

去年10月，美国好莱坞制片大亨温斯坦（Harvey Weinstein）遭爆性侵，「#我也是」（#MeToo）和「时间到了」（Time's Up）运动烧遍世界，检讨加害者的呼声此起彼落。

在世界其他各地，女权也大有斩获。例如去年9月，全球唯一禁止女性驾车的国家沙乌地阿拉伯宣布，今年6月开始将解除这项禁令。今年1月，沙国女性也获准进入球场看足球赛。

伊朗则自去年12月来连连出现前所未见的示威，抗议强制女性得戴头巾的规定。

这些发展当然都象徵女权有所进展，但许多女权主义者认为仍有很大努力空间，例如堕胎权、同工同酬和因性别差异发生的暴力事件等议题。

欧洲多个国家至今不乏反堕胎声浪，马尔他全面禁止人工流产，波兰政府不断推动加强管制，爱尔兰5月底将举办重启严禁堕胎法规的公投，义大利虽允许堕胎，但有70%医师不愿协助人工流产。

欧洲以外，土耳其已婚妇女须经丈夫同意才可堕胎，而中美洲至今还有相当严厉的堕胎限制。萨尔瓦多一名妇女11年前因被控蓄意流产遭判刑，上个月才获释。

法国家庭计画机构全球事务主管莫格（Christine Mauget）指出，移民和难民所面临危机在在证明了女权仍须努力，「女性基于经济、战争或气候变迁因素，被迫迁离家园，在难民营中未获应有尊重，甚至遭受暴行」。

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