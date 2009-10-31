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此内容发布于2009年10月31日 下午3:50 最后更新 - 2009年10月31日 -15:50

美国各大城市和乡镇的街道明天将涌进��尸、吸血鬼和更吓人的怪物，因为穿着造型恐怖外衣的孩童，将进行沿路敲门讨糖的年度盛事。





不过，不是每个人都把万圣节前夕视为正派和有益身心健康娱乐的一个节日。





鉴于许多万圣节服装崇拜撒旦、阴森森或欠缺文化敏感度，越来越多的教堂、学校和社区团体选择以「秋之宴」取代传统万圣节前夕活动。秋之宴办的是不含怪兽、精灵和女巫的化妆游行和庆祝会。





基督教保守人士带头反对一般的万圣节狂欢作乐习俗。





爱家基金会（Focus On the Family）组织负责人杜布森（Richard Dobson）说：「许多教徒…认为万圣节前夕部分庆祝活动令人心神不宁。」爱家基金会是美国境内最有影响力的基督教团体之一。





杜布森在网路上告诉教友，他尤其反对假鬼屋和假断肢这种「习俗上强调超自然、巫术、恶魔、死亡和邪恶」的万圣节前夕庆祝活动。





他建议孩童打扮成迪士尼（Disney）卡通人物，或其他无关阴曹地府的无邪角色。





万圣节前夕Halloween这个英文字源自AllHallows' Even，也就是11月1日万圣节（All Saints'Day）的前一天，是基督教教友用来纪念逝世亲人的节日。（译者：中央社蔡佳敏）



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