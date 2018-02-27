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此内容发布于2018年2月27日 上午6:35 最后更新 - 2018年2月27日 -06:35

（法新社雅典27日电） 希腊总理办公室声明指出，希腊经济部长巴帕迪米垂欧今天上午已经请辞。他担任劳动社会保险部次长的妻子在数个小时前，才因为住房津贴争议遭总理解职下台。

希腊总理办公室声明表示：「总理齐普拉斯（Alexis Tsipras）已接受经济部长巴帕迪米垂欧（Dimitri Papadimitriou）请辞。」

巴帕迪米垂欧的妻子安东诺普洛斯（Rania Antonopoulos）是劳动社会保险部次长，她在巴帕迪米垂欧辞职前几小时遭总理齐普拉斯解职。

这起事件让希腊政府相当尴尬，因为希腊政府曾誓言要消除国家挥霍预算的状况，同时又对希腊人民增税及删减社会福利。

虽然安东诺普洛斯本身很富有，依然申请每个月1千欧元（约新台币3万6480元）的住房津贴，此事曝光后引发争议。这项津贴提供给在首都雅典没有永久住房的政府官员。

亲近反对派的「自由报」（Eleftheros Typos）上周曝光此事。

安东诺普洛斯昨天表示，她2年多来已收到2万3千欧元（约新台币83万9千元）的津贴，依照规定她有权利这么做。（译者：陈彦钧/核稿：林治平）

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