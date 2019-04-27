此内容发布于2019年4月27日 下午9:20

（法新社卡拉卡斯27日电） 委内瑞拉反对派领袖瓜伊多今天集会时再次呼吁军方别为马杜洛政权撑腰，并号召在5月1日举行大规模劳动节抗议活动，以罢黜四面楚歌的马杜洛。

瓜伊多（Juan Guaido）在首都卡拉卡斯集会中告诉支持者，军方支持是罢黜马杜洛的「基石」，「但时间在流逝，不能永远等待下去」。他提醒军方领袖，他们「正肩负一个历史性机会」。

尽管有50多个国家承认瓜伊多为委国临时总统，获美国支持的瓜伊多却无法影响委国总统马杜洛（Nicolas Maduro）对军方的掌控。马杜洛因有军方与俄罗斯和中国两盟邦撑腰，政权得以维系。

瓜伊多将在5月1日举行一场大规模的劳动节抗议活动，以维持对马杜洛政权的街头压力。他表示，这将是「委内瑞拉史上规模最大的一次抗议活动」。

委国政府也号召举行亲马杜洛的大规模示威，作为年度劳动节游行的一环。

数以千计马杜洛支持者今天涌上街头，回应执政党「委内瑞拉联合社会党」（PSUV）的号召，「庆祝」委国退出美洲国家组织（OAS）。

委国2017年宣布退出美洲国家组织，指控这个组织参与美国主导破坏委内瑞拉政府稳定的行动。

美洲国家组织本月10日表决同意，由瓜伊多的特使代表委内瑞拉，直到委国举行新总统大选为止后，马杜洛的大使已经离开OAS。

美国对委内瑞拉祭出一连串制裁措施，以削弱马杜洛和高阶官员的财政基础。美国对委国的石油禁运将在明天生效。（译者：纪锦玲/核稿：刘文瑜）

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