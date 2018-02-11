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此内容发布于2018年2月11日 下午10:05 最后更新 - 2018年2月11日 -22:05

（法新社卡拉卡斯11日电） 人权团体和反对派领袖今天表示，委内瑞拉军队突袭东南部一座矿区，军方和嫌犯交火，造成18人丧命。

根据法新社所见的非官方军事报告，波利瓦州瓜西帕蒂（Guasipati）昨天「 发生驳火事件，和数名身分仍不明嫌犯交火，造成18人身亡」。

非法淘金在当地相当常见。

根据报告，军方没收5把军用步枪、7把手枪、3把左轮手枪、一把霰弹枪和两颗手榴弹。当局尚未对外发布声明。

波利瓦州反对派议员葛拉齐亚（Americo De Grazia）谴责这项行动，问说：「18名公民死亡，但连一名军人也没有受伤？…他们用炮火和血『清理』了这个金矿地区。」

非政府组织（NGO）委内瑞拉人权教育行动计画（Venezuelan Program of Education Action in Human Rights）也推文说：「（这场行动）令人忧心，会是新的大屠杀吗？」

事发区域与巴西接壤，位于奥利诺科矿区（Orinoco Mining Arc），政府与跨国公司联手利用这片广大区域，弥补日益减少的石油收入。石油问题导致原先委靡的经济更为严重，政治危机更加恶化。（译者：周莉芳/核稿：刘淑琴）

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