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此内容发布于2018年11月25日 上午2:05 最后更新 - 2018年11月25日 -02:05

（法新社委内瑞拉盖亚那市24日电） 委内瑞拉女子卡贝萨从一家医院被送往另一家，最后在产房外的走廊生下女儿尤斯玛里（Yusmari），因为她子宫收缩太快，医疗人员来不及给予她协助。

37岁的卡贝萨（Yoli Cabeza）诊断出有高危险妊娠，但这仍无法让她逃过成为委内瑞拉医疗人球的命运。由于缺乏医疗人员、物资或卫生设备，患者不得不从一家医院换到另外一家。

卡贝萨说，她在波利瓦省第一大城盖亚那市（Ciudad Guayana）的「每家医院转了一圈」，最后回到第一家内格拉希波里塔（Negra Hipolita）产科医院，「他们将我带进去」。

令人难以置信的是，这种案例在委内瑞拉可说是层出不穷，许多产妇被迫在街上分娩，因为她们无法进入国营医疗机构。

一名产妇11月初在波利瓦省规模最大医院前的一棵树下诞下儿子，摄影机将她生产过程捕捉下来。

由于管理不善和美国制裁导致油价暴跌，委内瑞拉陷入经济崩溃危机。

联合国说，自2015年来，约有230万人逃离委内瑞拉，其中有许多人是医生。

根据10多个非营利组织调查，在2012至2017年间，约有2万2000名医生移民至国外，是总人数的一半以上。

此外，还有6000多名护理师（占全体74%）和6600名实验室技术人员离开祖国，医院里则有90%的必需药品和物资缺乏。

一名在首都卡拉卡斯规模最大产科医院任职的护理师说，医院经常拒收患者，「因为院里没有手术材料、没有麻醉师。他们甚至没有氯可以清洁隔间」。

孕妇有时还得自行准备消毒剂和垃圾袋。

24岁的瓦尔加斯患有子痫前症，症状为高血压的子痫前症会引发更严重的问题，可能导致母亲和宝宝有性命危险。

当她抵达医院时，医院大门深锁。几个小时过去，瓦尔加斯宫缩愈来愈强烈，宝宝从她体内滑出时，头部还撞到地上。

她说：「宝宝滑出来时，他们甚至没帮我把他接起来，没有任何工具能剪断脐带。一片混乱。」

22岁的罗哈斯（Carolina Rojas）剖腹手术被推迟多次后，差点失去女儿。

罗哈斯说：「第一次没有专科医师，第二次则是小儿科医师或麻醉师没来。」

她的女儿吞下羊水，出生后在医院住了8天。

根据委内瑞拉卫生部公布的最新数据，2016年新生儿死亡率上升30%，共有1万1466名一岁前幼儿死亡。（译者：刘文瑜/核稿：陈政一）

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