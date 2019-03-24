此内容发布于2019年3月24日 下午4:35

（法新社卡拉卡斯24日电） 委内瑞拉媒体报导，传出约有100名俄罗斯军人和一名高阶军官昨天搭机抵达首都卡拉卡斯附近一座机场，法新社今天也在这座机场发现一架印有俄国国旗的运输机。

这架运输机停在首都卡拉卡斯（Caracas）附近城镇迈格狄亚（Maiquetia）的机场，且被一群委内瑞拉国家卫队（Venezuelan National Guard）人员看守。

独立记者梅约加（Javier Mayorca）在他的推特（Twitter）帐号指出，两架俄国飞机昨晚抵达迈格狄亚的机场，分别是一架安托诺夫124型（Antonov-124）运输机与一架小型喷射机。

梅约加还提到，俄罗斯动员局（Mobilization Directorate of Russia）的武装部队负责人唐克希库罗夫（Vasily Tonkoshkurov）将军率领近100名俄国军人，他们和大约35公吨的装备一同下机。

委内瑞拉当局没有证实这项消息，俄国驻卡拉卡斯大使馆也拒绝针对这项报导发表评论，但俄国军队疑似飞抵委国一事已被当地媒体广为报导。

委内瑞拉乱局目前尚未平息，委国主要盟友俄国日前曾表态，反对美国制裁委国总统马杜洛（Nicolas Maduro）政府，同时也反对美国承认反对派领袖瓜伊多（Juan Guaido）是委国临时总统。（译者：陈彦钧）

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