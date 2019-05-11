此内容发布于2019年5月11日 下午9:05

（法新社卡拉卡斯11日电） 委内瑞拉反对派领袖瓜伊多号召军事起义失败后，总统马杜洛已对他加强施压。瓜伊多今天在卡拉卡斯一场集会中，敦促支持者抛开恐惧，让反对马杜洛的全国性抗争持续下去。

此外，瓜伊多（Juan Guaido）说，他接到中国方面传话，说中国将参与欧洲与拉丁美洲国家「委内瑞拉国际联络小组」（International Contact Group on Venezuela）的外交努力，以协商终结危机。

瓜伊多今年1月援引委内瑞拉宪法，宣布就任委国临时总统，主张马杜洛（Nicolas Maduro）2018年非法连任。瓜伊多已获多数西方国家和拉丁美洲国家承认，但马杜洛拥有中国、俄罗斯和古巴等盟邦支持。

瓜伊多试图推翻马杜洛以掌大权，并呼吁举行新选举。不过，自4月30日军队起义遭镇压后，这项努力最近几周陷入停滞。

瓜伊多本周告诉义大利媒体，如果美方提议美国军事介入，他「或许」会接受。

瓜伊多今天在集会中说：「我们已指示驻美代表维奇欧（Carlos Vecchio）立刻与美军南方司令部（U.SSouthern Command）和其司令见面…以建立直接关系。」

美军南方司令部代表和维奇欧未立即回应置评要求。

川普政府官员一再重申，推翻马杜洛的「所有选项都在台面上」。马杜洛谴责瓜伊多是美国支持的傀儡，企图在政变中推翻他。（译者：纪锦玲/核稿：刘文瑜）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram