此内容发布于2019年9月11日 上午4:50

（法新社委内瑞拉拉弗里亚10日电） 委内瑞拉军方首长今天表示，他们已经动员15万士兵在哥伦比亚边界进行军事演习。卡拉卡斯和波哥大当局之间的紧张升高。

委内瑞拉左派总统马杜洛（Nicolas Maduro）指控哥伦比亚暗中挑起军事冲突后，下令派兵在两国之间长达2200公里的边界。西部塔奇拉州（Tachira）拉弗里亚（La Fria）机场周围，部署了坦克车、飞弹载具与数十个部队。

委国战略作战司令部长官赛巴约斯将军（Remigio Ceballos）在机场跑道告诉部队，说他们是「维和部队」的一部分，但如有必要，也不会逃避战斗。他说：「我们尊重全世界的军队，但我们不怕任何人。」

马杜洛上周指控哥伦比亚企图以共产游击组织哥伦比亚革命军（FARC）领袖背弃和平协议为藉口，引发军事冲突，并表示已让他的部队进入「戒备状态」。

马杜洛透过电视表示：「我已经命令波利瓦武装部队（Bolivarian Armed Forces）的战略行动指挥官与驻扎边界的所有军事单位宣布进入戒备状态…面对哥伦比亚可能侵略委内瑞拉的局势。」

哥伦比亚右翼总统杜克（Ivan Duque）则指控马杜洛在委内瑞拉国土庇护哥伦比亚革命军。

哥伦比亚副总统拉米雷兹（Marta Lucia Ramirez）今天呼吁哥伦比亚大众保持「冷静」，并表示波哥大不会以「挑衅行动」回应。然而她也说，军队已准备好因应「任何外部攻击」。

先前解散的哥伦比亚革命军8月底宣布，将与拒绝政府历史性和平协议的游击队再次拿起武器，并让进行了半世纪的战斗持续下去。

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