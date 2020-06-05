此内容发布于2020年6月5日 上午4:35

（法新社委内瑞拉首都卡拉卡斯5日电） 委内瑞拉总统马杜洛3天前暗示，反对派领袖瓜伊多「躲在」一个外交使馆；外交部长阿雷亚萨今天说，瓜伊多目前人在法国驻卡拉卡斯大使馆。

委内瑞拉外长阿雷亚萨（Jorge Arreaza）接受广播电台访问时说：「无论如何，我们都无法进入任何国家的大使馆建筑，现在我们是不能进入西班牙或法国使馆。」他又说，因此强力逮捕「是不可能的」。

阿雷亚萨是在记者问到瓜伊多（Juan Guaido）是否在法国使馆，以及另一名主要反对派人物罗培兹（Leopoldo Lopez）是否在西班牙大使官邸时，做出上述回应。罗培兹已待在西班牙大使馆官邸超过一年。

阿雷亚萨说：「我们希望这些政府可以改变心意…将想逃脱委内瑞拉司法审判的人交出来。」

马杜洛（Nicolas Maduro）是在2018年大选当选连任，外界普遍认为选举舞弊，在反对派掌控的国民议会宣称马杜洛篡位后，法国与西班牙等50多国承认瓜伊多是委内瑞拉临时总统。

马杜洛1日暗示，瓜伊多「躲在一间大使馆」，但立即遭瓜伊多否认。瓜伊多在推特写道：「他们对你说谎。」他又说，他「跟人民在一起」。

马杜洛与他的政府先前称瓜伊多是「逃犯」，不过没有对他发出逮捕令。

罗培兹2019年4月获解除软禁，与瓜伊多一同参与示威，试图煽动军方起义推翻马杜洛后，便一直待在西班牙大使馆官邸。但起义计谋从未实现。

自5月初起，委内瑞拉警察开始在法国大使官邸街道站岗，官邸的水源与电力也被切断，导致巴黎与卡拉卡斯的外交关系紧张。

法国外交部说，这些问题「影响我们外交代表的正常运作」。（译者：张晓雯/核稿：陈政一）

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