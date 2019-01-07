委内瑞拉宣布 法国企业将投资境内石油开发

此内容发布于2019年1月7日 下午8:05

（法新社卡拉卡斯7日电） 委内瑞拉总统马杜洛今天表示，法国石油企业Maurel & Prom将投资4亿美元（约新台币123亿元）开发委国境内一座油田。目前委内瑞拉石油产量呈现急遽下滑。

马杜洛（Nicolas Maduro）今天在总统府接待Maurel & Prom执行长霍查德（Michel Hochard）后，他在国营电视台播出的谈话中宣布，「已经达成一项很好的协议，以增加西北部地区一座重要油田的产量」。

石油输出国家组织（OPEC）公布的数据指出，不到5年前，委内瑞拉每日生产近300万桶石油，但去年10月这项数据下滑至117万桶。

马杜洛重申，他打算把2019年每日石油产量再提升100万桶。

委内瑞拉石油部长盖卫多（Manuel Quevedo）表示，Maurel & Prom的投资将使他们取得马拉开波湖（Maracaibo Lake）地区油田开发的40%股份。

去年10月，Maurel & Prom耗资8000万美元购买荷兰皇家壳牌集团（Royal Dutch Shell）在这座油田的股份。

相当依赖石油的委内瑞拉正经历严重经济危机，加上石油产量下滑，加剧连续第4年经济衰退困境。（译者：陈彦钧/核稿：陈昱婷）

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