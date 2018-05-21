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此内容发布于2018年5月21日 上午7:50 最后更新 - 2018年5月21日 -07:50

（法新社卡拉卡斯21日电） 委内瑞拉总统马杜洛毫无意外在总统大选中胜出，他的对手和美国都宣称选举无效，拒绝接受。自马德里到迈阿密，都有委内瑞拉海外侨民发起反马杜洛的小型抗议行动。

委内瑞拉深陷严重经济危机，这场总统大选受反对派抵制及大部分国际社会谴责，导致投票率低迷，仅46%，远低于2013年上届总统选举的80%。但马杜洛（Nicolas Maduro）仍顺利赢得第2个6年任期

美国副国务卿苏利文（John Sullivan）昨天表示，美国不会承认委内瑞拉总统大选结果。他又说，20国集团（G20）外长会议今天将在阿根廷布宜诺斯艾利斯召开会议，届时将会讨论如何回应这次委内瑞拉总统大选结果。

马杜洛在首都卡拉卡斯总统府观花宫（Miraflores Palace）外，对成千上万欢呼的支持者演说，称颂他的胜利是「历史纪录」。他说：「从未有总统候选人在普选赢得68%选票。」群众报以掌声。

根据官方统计结果，马杜洛赢得67.7%选票，他的主要敌手法康（Henri Falcon）得票21.2%排第2，远远落后。而投票前最后的民调原本显示，两人得票率将不相上下。

法康在选举结果公布前即召开记者会说：「我们不承认选举过程的有效性。」

56岁的法康是退役军官，未能取得主要反对派的认可，他指控政府胁迫选民。他还特别指出，执政社会党在投票所附近街上摆摊，据说送出救济物资交换选票。

法康说，全国各地有1万2711个所谓发送物资的「红点」，占全国投票所的87%。

曾任拉拉州（Lara）州长的法康还说，许多投票所在预定关闭时间后还继续开放，若干投票所还驱赶他派出的监票人员。

拉丁美洲多国首都包括哥伦比亚的波哥大、秘鲁的利马和阿根廷的布宜诺斯艾利斯，以及欧洲国家西班牙的马德里，都有数以百计委内瑞拉人上街谴责这场总统大选。

最大型抗议行动发生在智利首都圣地牙哥，超过1000名示威人士抗议委内瑞拉总统大选。智利去年对逃离家园的委内瑞拉人发出7万3000份签证。

许多委内瑞拉人对选举希望幻灭并充满愤怒，他们批评马杜洛该为经济困顿负责，也不满反对派分裂而失去作用。

委内瑞拉经济衰退已第5年，加上石油产量下滑及受到美国制裁，国内营养不良和恶性通货膨胀日益严重，并面临大量人口外移。

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