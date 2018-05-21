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此内容发布于2018年5月21日 上午3:20 最后更新 - 2018年5月21日 -03:20

（法新社卡拉卡斯21日电） 委内瑞拉总统马杜洛毫无意外在总统大选中胜出，他的对手和美国都宣称选举无效，拒绝接受。

委内瑞拉深陷严重经济危机，这场总统大选受反对派抵制及大部分国际社会谴责，导致投票率低迷，仅46%，远低于2013年上届总统选举的80%。但马杜洛（Nicolas Maduro）仍顺利赢得第2个6年任期

美国副国务卿苏利文（John Sullivan）昨天表示，美国不会承认委内瑞拉总统大选结果。他又说，20国集团（G20）外长会议今天将在阿根廷布宜诺斯艾利斯召开会议，届时将会讨论如何回应这次委内瑞拉总统大选结果。

马杜洛在首都卡拉卡斯总统府观花宫（Miraflores Palace）外，对成千上万欢呼的支持者演说，称颂他的胜利是「历史纪录」。他说：「从未有总统候选人在普选赢得68%选票。」群众报以掌声。

根据官方统计结果，马杜洛赢得67.7%选票，他的主要敌手法康（Henri Falcon）得票21.2%排第2，远远落后。而投票前最后的民调原本显示，两人得票率将不相上下。

法康在选举结果公布前即召开记者会说：「我们不承认选举过程的有效性。」

56岁的法康是退役军官，未能取得主要反对派的认可，他指控政府胁迫选民。他还特别指出，执政社会党在投票所附近街上摆摊，据说送出救济物资交换选票。

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