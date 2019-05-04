此内容发布于2019年5月4日 下午9:50

（法新社卡拉卡斯4日法新电报导）委内瑞拉总统马杜洛（Nicolas Maduro）今天敦促军队「待命」因应潜在美军行动，而自封临时总统的反对派领袖瓜伊多（Juan Guaido）在军营展开游行，争取军队支持。

有美国当后盾的瓜伊多上一周未能成功说服军人起义推翻马杜洛后，马杜洛今天顺势指示军方「待命」，说「若美帝哪天胆敢触及这片神圣土地」，要军方「用手中武器保卫祖国」。

为强调军方仍持续力挺他社会主义政权，马杜洛在委国西北的科赫德斯省（Cojedes）军事基地透过电视转播发表演说时，身边除了有国防部长帕屈诺（Vladimir Padrino），还有超过5000名军人。

他说：「我昨天告诉各将领：忠诚，我要活跃的忠诚…我相信诸位，但各位要把眼睛放亮，少数叛徒不能玷污荣誉、团结、凝聚力及军方形象。」

美国方面，华府当局仍不排除以军事行动推翻马杜洛政权，但目前行动仅局限于升高制裁力道。

美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）透过影片向委内瑞拉民众喊话说：「现在就是过渡的时机。」

蓬佩奥在影片讯息中说：「大家必须以最高标准来要求国内机构、军队和各领导人，要求他们回归民主。」他表示：「你们这一路都会有美国当最坚定的后盾。」

35岁国民议会议长瓜伊多称马杜洛在去年舞弊连连的大选中靠非法手段「篡位」，因此于一月自行宣布为临时总统，让经济已愁云惨雾的委内瑞拉陷入政治危机。

获50多国承认为委内瑞拉临时总统的瓜伊多，推文呼吁支持者在距离他们最近的军事基地，「以文明、和平的方式动员起来」，藉此说服军方放弃马杜洛，改支持瓜伊多的过渡政府。

不过活动现场人数不多，没有预期的成千上万支持者，只有少少几百人。在委国东北部的巴基西梅托（Barquisimeto），国家卫队动用催泪瓦斯驱散游行民众。瓜伊多说：「目标是在不陷入冲突、挑衅情况下，把讯息传递出去。」

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