此内容发布于2019年5月10日 上午12:20

（法新社卡拉卡斯10日电） 委内瑞拉政府清算失败政变，造成3名国会议员寻求外交庇护、一人被控叛国遭逮，反对派领袖瓜伊多（Juan Guaido）今天批总统马杜洛（Nicolas Maduro）政权「裂解」国会。

瓜伊多在记者会上说：「若我们要谈委内瑞拉国内政变，现在就在上演，那就是废掉国会。」他指控马杜洛政府为「国家恐怖主义」。

自认是委内瑞拉合法代理总统的瓜伊多，在反对派国会议员布朗柯（Richard Blanco）、麦哲伦（Mariela Magallanes）与格拉西亚（Americo De Grazia）试图在阿根廷与义大利驻卡拉卡斯使馆寻求庇护后，发言声讨政府。

10名国民议会（National Assembly）议员因为支持瓜伊多4月30号召军方起义而遭控叛国，除前述3名议员外，还包括国民议会第一副主席赞布拉诺（Edgar Zambrano），他昨晚遭到情报人员逮捕。

瓜伊多呼吁民众明天参加全国示威，抗议最高法院对反对派国会议员采取的措施。

瓜伊多批评马杜洛政权时说：「让他们看起来更强大，让人误以为他们仍能牢牢控制，多年下来他们用的工具是什么？恐怖、国家恐怖主义。」

他说：「我们不会停下来，我们将走上街头，让委内瑞拉最终取得自由。」

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