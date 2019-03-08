此内容发布于2019年3月8日 下午11:20

（法新社卡拉卡斯8日电） 委内瑞拉今天连续第2天大停电，全国陷入瘫痪，有民众上街抗议，穷于因应的总统马杜洛（Nicolas Maduro）政府将混乱归咎于美国暗中破坏。

即便委国长期受贫困和恶性通膨摧残，停电已成司空见惯，昨天开始的大停电，却是有记忆以来最久且范围最大的一次。电力危机也让马杜洛和美国力挺的反对派领导人瓜伊多（Juan Guaido）权力斗争紧张关系升温。

委国副总统罗德里格斯（Delcy Rodriguez）推文写道，马杜洛下令「全国停班停课，以利恢复国家电力服务」。

米兰达州（Miranda）部分区域及国际机场、主要港口所在地瓦加斯州（Vargas）陆续恢复供电，首都卡拉卡斯多数地区今天下午电力也逐渐恢复。

只是没过多久，又再次断电，使得这次大停电超过24小时。

夜幕低垂时，住在卡拉卡斯的民众带着锅具上街抗议游行，敲锅打铁和汽车喇叭声响彻云霄，这种方式在南美洲极为常见。

还开着的零星加油站只见人们大排长龙，有的为发电机取油，也有人要替车子加油。在现场等待约一小时的民众告诉法新社，电力「一度恢复，然后又没了」。

马杜洛推文说：「美国帝国主义指使对我国人民发动的电力战将会失败。」（译者：王品轩/核稿：卢映孜）

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