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此内容发布于2018年5月22日 下午6:35 最后更新 - 2018年5月22日 -18:35

（法新社卡拉卡斯22日电） 委内瑞拉现任总统马杜洛连任，美国华府祭出严厉制裁后，委内瑞拉今天下令驱逐2名美国驻当地高阶外交官，还指称委国是「政治和金融私刑」的受害者。

委内瑞拉20日正式宣布马杜洛（Nicolas Maduro）当选总统后，马杜洛在电视演说宣布驱逐美国外交官的消息。委内瑞拉陷入严重的经济危机，面临日益遭国际孤立的困境。

这场选举不仅遭主要反对党杯葛，也受到国际社会广泛谴责，包括美国都指称这次选举是场「骗局」。

马杜洛宣布，将美国驻委国代办罗宾逊（Todd Robinson）和美国驻委国大使馆副馆长纳朗贺（Brian Naranjo）列为「不受欢迎人物」。

他说：「为了抗议和捍卫委内瑞拉国土的尊严，他们必须在48小时内离境…受够了阴谋诡计！」

美国立刻扬言报复。一名国务院官员告诉法新社，华府「还没透过外交途径收到委内瑞拉政府的通知」，但如果驱逐消息获证实，美国可能会采取适当的报复行动。

美国总统川普昨天对委内瑞拉祭出严厉制裁，让马杜洛政权出售国有资产难上加难。

马杜洛演说时表示：「我不接受所有寻求针对委内瑞拉共和国的制裁，因为它们伤害委国，也为委国人民带来苦难。」

他承诺会提出这2名外交官涉入政治、军事和经济「阴谋」的「证据」。（译者：陈昱婷/核稿：徐睿承）

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