此内容发布于2019年5月2日 下午9:35

（法新社卡拉卡斯2日电） 委内瑞拉总统马杜洛今天呼吁武装部队力抗「任何政变阴谋」。此前，反对派领袖瓜伊多号召军队起义推翻马杜洛的诉求不了了之，随后爆发的街头冲突造成4名示威者死亡。

马杜洛（Nicolas Maduro）今天与军事高官出席电视转播的活动时说：「是的，我们正在打一场仗…让这场战役的士气保持高昂，击败任何背叛者、任何政变阴谋。」画面显示，马杜洛身边围绕许多官兵。

委国政府表示，马杜洛在这场有4500名军人参与的典礼活动说：「没有人会感到惧怕…现在正是捍卫我们保有和平权利的最佳时机。」

委国国防部长帕屈诺（Vladimir Padrino）说：「我们在此替我们的忠诚背书…效忠武装部队最高领导人，也就是我们唯一的总统马杜洛。」

委内瑞拉最高法院同时下令，再度逮捕颇具影响力的48岁反对派人士罗培兹（Leopoldo Lopez）。原被软禁家中的罗培兹4月30日戏剧性地出现在号召起义的瓜伊多（Juan Guaido）身边，之后获得西班牙大使馆庇护。

瓜伊多4月30日敦促委国军队起身对抗四面楚歌的马杜洛。美国等50多国承认瓜伊多为委国临时总统。

尽管获得若干群众支持，不过整起事件雷声大雨点小，军方领袖不仅出面表态支持马杜洛政府，面临国际施压的马杜洛地位显然也未被动摇。（译者：王品轩/核稿：刘文瑜）

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