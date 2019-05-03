此内容发布于2019年5月3日 上午8:05

（法新社卡拉卡斯2日电） 委内瑞拉反对派领袖瓜伊多今天号召民众在军事基地举行和平示威。几天前，一场支持瓜伊多推翻马杜洛总统的军事起义行动以失败告终。

瓜伊多（Juan Guaido）发出这项号召之前，马杜洛（Nicolas Maduro）呼吁武装部队力抗「任何阴谋政变者」。此时，陷入困境的马杜洛面临民众抗议和国际压力，尤其是美国。

瓜伊多在一则推文中，号召支持者明天在军事基地举行和平示威，试图让士兵「支持委国宪法」。

获得50多国承认的委国临时总统瓜伊多4月30日喊话，要军队起义协助他推翻马杜洛，获得一小群军人支持。

但这个起义行动以失败告终，引发2天的反政府抗议活动，导致4人死亡。

委国军队领导阶层重申对政府的支持，且马杜洛坚守自己的立场。

马杜洛与军事高官出席一场电视转播的活动时说：「是的，我们正在打一场仗…让这场战役的士气保持高昂，击败任何背叛者、任何政变阴谋。」画面显示，他身边围绕许多官兵。

根据委国政府说法，马杜洛在这场有4500名军人参与的典礼活动说：「没有人会感到惧怕…现在正是捍卫我们保有和平权利的最佳时机。」

此外，国防部长帕屈诺（Vladimir Padrino）说：「我们在此替我们的忠诚背书…效忠武装部队最高领导人，也就是我们唯一的总统马杜洛。」（译者：叶俐纬/核稿：张佑之）

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