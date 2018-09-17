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此内容发布于2018年9月18日 上午1:05 最后更新 - 2018年9月18日 -01:05

（法新社卡拉卡斯17日电） 委内瑞拉人权组织刑事司法论坛（Foro Penal）今天指出，2名消防员因为上传影射总统马杜洛（Nicolas Maduro）为驴子的玩笑影片到网路上，可能面临20年有期徒刑。

两名消防员分别是41岁的普利艾托（Ricardo Prieto）和45岁的瓦隆（Carlos Varon），他们遭控在国内「煽动加剧仇恨」。

两人在西部梅里达州（Merida）拍摄一段影片，内容是有人牵着一头驴子环绕消防局，掌镜男子则边拍边开玩笑说，马杜洛正在视察消防局。

马杜洛与他的政府因为治理不当而备受批评，且因经济危机失控遭各界指责，国际货币基金（IMF）甚至预测，委内瑞拉今年通货膨胀率将达到百分之1百万。

刑事司法论坛成员塞梅诺（Fernando Cermeno）向媒体表示，两人于12日遭当局逮捕。

根据刑事司法论坛的说法，当局依照2017年制定的反仇恨法控告两人。这项法律是由马杜洛政府主导且饱受争议的制宪议会（Constituent Assembly）通过。

反仇恨法可宣布政党违法，且能关闭媒体机构，违法者最高可判处20年徒刑。（译者：陈彦钧/核稿：张晓雯）

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