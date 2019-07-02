此内容发布于2019年7月3日 上午1:50

（法新社卡拉卡斯2日电） 委内瑞拉反对派领袖瓜伊多（Juan Guaido）今天表示，一名因为遭控参与政变阴谋而遭到监禁的军官身亡，他们现在不打算与「凶残的独裁政府」重启会谈。

瓜伊多说：「对民主主义者而言，没有什么时候是跟绑票者、人权侵犯者或独裁政府谈判的好时机。」

他跟记者说，如果目的在「协助停止马杜洛篡夺权位」的新一轮会谈宣布将举行，「我们将正式参与沟通」。

退役的海军军官阿雷巴洛（Rafael Acosta Arevalo）离奇身亡，反对派掌控的国民议会（National Assembly）国会议员召开会议讨论此案时，获50多国承认为临时总统的瓜伊多发表上述谈话。

与瓜伊多说法相反的是，马杜洛表示，他「确信」会谈今年将谈出协议。马杜洛在政治场合上说，2019年将达成很棒的协议。

他说：「我确定，我有绝对的把握。」他承诺「未来几周将有好消息」。

委内瑞拉外交部长阿雷亚萨（Jorge Arreaza）说，政府「正在等待反对派在挪威重启会谈」。

瓜伊多代表与马杜洛上月初在奥斯陆举行面对面会谈，这是挪威为了化解委国政治僵局而斡旋安排的会谈之一。

阿雷巴洛在狱中身亡引起国际谴责。联合国人权事务高级专员巴舍莱（Michelle Bachelet）昨天说，阿雷巴洛死亡令她感到「震惊」，支持美国与反对派声称他可能受到酷刑折磨的说法。

马杜洛政府指控数人参与未遂政变，阿雷巴洛是遭到监禁的其中一人。

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