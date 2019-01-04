委总统马杜洛将正式连任 多国逼交出政权

此内容发布于2019年1月5日 上午12:50

（法新社利马5日电） 12个拉丁美洲国家与加拿大的外交部长今天表示，马杜洛下周宣誓就任第2个6年任期时，他们的政府将不承认马杜洛是委内瑞拉总统，并敦促马杜洛暂时移交权力，直到举行自由的新选举。

除了墨西哥外，有14个成员国的利马集团（Lima Group）在秘鲁首都举行外长会议，讨论对马杜洛政权施压的方式，表示不会承认马杜洛（Nicolas Maduro）的强硬派社会主义政府。富含石油资源的委内瑞拉在马杜洛治下经济崩盘。

马杜洛将于10日就职总统，秘鲁外交部长波波利西奥（Nestor Popolizio）表示，利马集团早已传达「强烈的政治讯息」。

马杜洛是在去年5月20日赢得连任，这场选举遭到主要在野阵营杯葛，国际社会普遍谴责，美国也称这是一场「骗局」。

波波利西奥告诉记者：「主要的讯息无疑是，不会承认这个委内瑞拉政权的新任期。」他说：「重要的是，利马集团已经发布这项声明，为了让委内瑞拉恢复民主而持续施压。」

包含加拿大在内的利马集团表示，马杜洛应该将权力暂时转移给反对派掌控的国民议会（National Assembly），直到举行自由选举为止。

波波利西奥表示：「我们敦促马杜洛不要就任总统，尊重国民议会的权力，暂时移交权力直到举行新的选举。」

委内瑞拉抨击利马集团，指控利马集团听命于美国煽动政变。华府已对委内瑞拉官员与组织祭出制裁。

根据委内瑞拉外交部长阿雷亚萨（Jorge Arreaza）宣读的声明，一群拉丁美洲国家在透过视讯接受美国指令后同意鼓励政变，委内瑞拉对这群国家发布的郑重宣言感到困惑。

利马集团是在2017年发生反马杜洛致命抗议后成立，非成员国的美国今天首度参加会议，美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompe）是在华府透过视讯发言。

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