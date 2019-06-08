此内容发布于2019年6月8日 下午8:50

（法新社波哥大8日电） 好莱坞女星、联合国难民署特使安洁莉娜裘莉今天敦促国际社会提供更多援助给收容最多委内瑞拉移民的3个南美洲国家。她说，有2万名委国儿童正面临没有基本公民权的风险。

裘莉（Angelina Jolie）在哥伦比亚展开2天访问行程，与当地的委国移民见面，并在港市卡他赫纳（Cartagena）会晤哥国总统杜克（Ivan Duque）。

委内瑞拉深陷经济和人道危机，导致400万人逃离家园。

超过100万人落脚哥伦比亚，人数不断增加的移民持续涌入原本就已经很贫穷且暴力的边境地区，让哥国政府和援助机构疲于提供住处、食物和医疗照护。

由于卡拉卡斯与波哥大当局已切断外交关系，在哥国分娩的委国难民在替宝宝办理登记出生上遇到诸多困难，一来他们难以联系上数量日减的委国领事馆，二来他们多半没有移民文件。

鉴于哥伦比亚不会自动承认在其领土出生的儿童为公民，裘莉敦促杜克解决这些孩子所面临的法律困境。

44岁的裘莉在记者会上说：「总统和我谈到2万多名委国儿童所面临的无国籍风险，他一直致力于帮助孩童。」

「我们同意，国际社会迫切需要提供更多援助给哥伦比亚、秘鲁和厄瓜多，这些国家正在承受这场危机的冲击。」

杜克说，他希望裘莉此行将提醒世人移民危机的严重性。

杜克说，他和裘莉以及联合国难民署（UNHCR）官员今天上午举行一场颇具成效的会议，讨论议题包括如何让无国籍儿童归化为公民。

杜克说，解决他们的身分问题，将是「给予他们机会和利益的人道主义方式」。

裘莉继去年10月在秘鲁会见委国移民后，再度替移民奔走，她将于今天稍后在哥国沙漠边境城镇迈卡峨（Maicao）结束这趟访问行程。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

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