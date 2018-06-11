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此内容发布于2018年6月12日 上午12:35 最后更新 - 2018年6月12日 -00:35

（法新伦敦11日电） 发言人表示，英国剑桥公爵威廉王子（Prince William）本月底造访中东时，将分别与以色列总理尼坦雅胡、巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯会谈，同时也会会见叙利亚难民。

王位第2顺位继承人威廉王子是首位代表英国政府到以巴官方访问的王室成员，时间从24到28日，行程第一站会先到约旦。

在约旦时，威廉王子将会见年轻的叙利亚难民，并下榻约旦国王阿布杜拉二世（King Abdullah II）的私人寓所。

不过威廉王子目前没计划会晤阿布杜拉二世及芮尼雅王后（Queen Rania），因为约旦行程重点是与23岁王储侯赛因．阿布杜拉（Hussein bin Abdullah）建立关系。

在以色列，威廉王子26日将造访犹太人大屠杀纪念馆（Yad Vashem）并献花致意，随后与尼坦雅胡会谈，并前往以色列总统李佛林（Reuven Rivlin）寓所和他见面。

威廉王子的发言人克诺夫（Jason Knauf）在白金汉宫向记者简报说，王子27日将前往阿巴斯（Mahmud Abbas）在雷马拉（Ramallah）的办公室拜会阿巴斯，并会见难民和年轻的巴勒斯坦人，并颂扬「巴勒斯坦的文化、音乐和食物」。

行程最后一天来到耶路撒冷，威廉王子将造访橄榄山（Mount of Olives）及曾祖母艾莉丝公主（Alice）的墓。艾莉丝公主是女王伊丽莎白二世（Queen Elizabeth II）夫婿菲立普亲王（Prince Philip）的母亲。

克诺夫告诉记者：「如今是适当时机，且剑桥公爵是访问的正确人选。」

他说王子很期待要「和当地人民建立真实且历久不衰的关系」。（译者：梁元龄/核稿：郑诗韵）

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