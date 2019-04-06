此内容发布于2019年4月6日 下午10:50

（法新社伦敦6日电） 英国威廉王子全球无人不知无人不晓，根本无法如007电影的詹姆士庞德般当个霹雳特务，但这没阻止他过去3周到军情六处（MI6）等英国情报机构工作。

剑桥公爵威廉王子在声明中表示：「花点时间在我国安全情报机构做事，我不仅了解各机构对国安的重大贡献，也体认到自己的微不足道。」

具有军事背景的威廉，先被调任至又称军情六处的秘密情报局（SIS），局内特务负责在世界各地收集情资、进一步促进英国利益。

肯辛顿宫（Kensington Palace）表示，36岁的威廉「亲眼看到秘密情报局如何协助英国发现并利用各种契机，并识别出与国安、军事效能及经济有关的各项风险」。

威廉接着在别称「军情五处」（MI5）的英国安全局（Security Service）观察反恐小组如何进行调查，包括监控行动。

威廉特务工作访问行程最后一站，是西英格兰切尔滕纳姆（Cheltenham）的政府通讯总部（GCHQ）。

肯辛顿宫表示，威廉在政府通讯总部花时间跟着部内人员孰悉「尖端科技、独创技术及广泛的伙伴关系，一同辨识、分析及阻挡威胁」。

政府通讯总部反恐行动中，一名无法给全名、只能称自己大卫（David）的负责人表示，威廉「非常卖力地融入团队」，且「与部分技术纯熟的分析师及操作人员相处时，丝毫不逊色」。

Neuer Inhalt Horizontal Line