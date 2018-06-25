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此内容发布于2018年6月25日 上午8:20 最后更新 - 2018年6月25日 -08:20

（法新社安曼25日电） 英国王位第二顺位继承人威廉王子今天在东道主约旦王储阿布杜拉的陪同下，参观约旦北部吉拉希（Jerash）的罗马废墟。这是威廉王子这次历史性中东之旅的一站。

身为英格兰足球总会（Football Association）会长的威廉因为访问约旦，昨天错过英格兰队出战巴拿马的重要比赛。他事后在阿布杜拉家中收看比赛重播。英格兰终场以6比1击败巴拿马，轻松晋级16强。

阿布杜拉在社群媒体Instagram的个人帐号中上传多张照片，显示他和威廉透过大尺寸平面电视萤幕观赏比赛重播。

威廉（Prince William）和阿布杜拉（Prince Hussein bin Abdullah）参观位于约旦首都安曼（Amman）北方50公里的罗马废墟时，遇见一群来自约旦和饱受战乱摧残邻国叙利亚的儿童。

威廉访问约旦，被视为是和阿布杜拉建立交情的机会。两人均毕业自英国桑德赫斯特皇家军事学院（Royal Sandhurst Military Academy）。

威廉还计画探访驻扎约旦的英军，接着跨越约旦河（River Jordan），前往以色列和巴勒斯坦自治区。威廉将成为首位同时前往以、巴进行官方访问的英国王室成员。

威廉和阿布杜拉在吉拉希沿着罗马石柱街（Colonnaded Street）散步。这是一条有成排高耸圆柱林立的步道。

两人还参观亚底米神庙（Temple of Artemis）。亚底米是希腊神话的女神，据信负责守护吉拉希城；神庙就座落于亚底米纪念遗迹中地势较高的地方。西元3世纪是吉拉希最繁荣的时期。

威廉和阿布杜拉逛到这处古代遗址的剧院时，一群穿着传统服饰的叙利亚和约旦学童向他们打招呼。这群孩子还进行内容包含音乐和诗歌的表演。

这段节目由马卡尼中心（Makany Centre）筹划。这座中心接受联合国教科文组织（UNESCO）资助，为叙利亚和约旦学童提供健康与教育服务。

叙利亚在2011年爆发反政府和平示威潮，进而引发长达7年的战争，大批人民流亡他国。约旦境内迄今已有约65万向联合国登记在案的叙利亚难民。

尽管约旦昨天表示，无法再接纳新一波的政治庇护寻求者，威廉仍在同一天发表演说，针对「你们敞开大门接纳数十万难民的方式」向约旦致敬。（译者：陈宜君/核稿：陈政一）

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