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此内容发布于2018年5月24日 下午10:05 最后更新 - 2018年5月24日 -22:05

（法新社伦敦25日电） 英国肯辛顿宫今天宣布威廉王子（Prince William）6月出访行程，他将成为第一位正式访问以色列和巴勒斯坦自治区的英国王室高阶成员。

肯辛顿宫（Kensington Palace）在声明中表示，威廉6月24日将在约旦展开访问，隔天赴以色列特拉维夫。

他6月26日将造访耶路撒冷，27日前往约旦河西岸雷马拉（Ramallah）。

声明说，英国王位第2顺位继承人威廉王子本次出访是「应女王陛下政府要求，且受到以色列、约旦和巴勒斯坦当局欢迎」。

截至目前尚无任何英国王室成员，曾正式访问巴勒斯坦自治区。

肯特公爵（Duke of Kent）和格洛斯特公爵（Duke of Gloucester）先前曾正式访问过以色列，而威廉王子将是与女王伊丽莎白二世（Queen Elizabeth II）关系最紧密的王室成员，首次正式访问以色列。

其他王室成员出访国外行程，例如参加丧礼或婚礼，因为不是应英国外交部之邀，所以不能归类为正式访问。

以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）稍早表示，威廉此行对他的国家来说，将是一趟「历史性访问」。（译者：叶俐纬/核稿：卢映孜）

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