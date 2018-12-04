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此内容发布于2018年12月4日 下午9:35 最后更新 - 2018年12月4日 -21:35

（法新社芝加哥4日电） 美国威斯康辛州共和党籍州议员准备于午夜前，就削弱新科民主党籍州长艾佛斯（Tony Evers）权力的法案进行表决，引发外界抨击。

川普在2016年总统大选拿下关键摇摆州威斯康辛州，当地共和党籍现任州长华克（Scott Walker）却在今年11月期中选举败给民主党对手艾佛斯，这对共和党来说是相当椎心的败仗。

在威州州议会拥有多数地位的共和党，准备在午夜前表决法案，缩减艾佛斯明年1月宣誓就职后制定若干法规及政策的权力。赞成和反对的票数预计将十分接近。

威州共和党籍议员也寻求重设2020年初选日期，藉此缩短提前投票的时限，外界认为，此举有利届时代表共和党出征的候选人。

共和党这一招引发民主党及与结盟团体的反对，并在最后一刻发动激烈抗议活动，盼能影响足够数量的州议员出手挡下提案。

鉴于共和党在许多州都有掌控地方议会、丢掉州长宝座的情形，批评人士认为，威州议会提案若通过，共和党恐在其他州依样画葫芦。

而这项政治操纵恐对俗称「欧记健保」的「平价医疗法」（Affordable Care Act）等议题产生深远影响。

欧巴马主政时期的前司法部长霍德（Eric Holder）对威州共和党的提案大表不满，推文说：「威斯康辛州、俄亥俄州、密西根州及北卡罗来纳州的居民必须发声，别让我们的民主给人偷了。」

州长华克表示，若上述提案获议会通过，他可能会在卸任前签署成为法律。

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