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此内容发布于2018年2月23日 上午12:20 最后更新 - 2018年2月23日 -00:20

（法新社雪梨23日电） 丑闻缠身的澳洲副总理乔伊斯（Barnaby Joyce）今天宣布辞职，只担任普通议员。他除了被控性骚扰外，还与一名前幕僚发生婚外情并已让对方怀下一名男婴。

乔伊斯被爆出为了年轻的前媒体顾问抛弃结��24年的妻子，2周来一直成为澳洲媒体的轰动新闻。乔伊斯领导的国家党（National Party）和总理滕博尔（Malcolm Turnbull）所属的自由党（Liberals）共同执政。

50岁的乔伊斯坚持，他将渡过这场难关，但在今天国家党接获乔伊斯性骚扰的指控后，副总理职位便摇摇欲坠；乔伊斯否认性骚指控。

乔伊斯在自家选区新南威尔斯省阿米代尔（Armidale）召开记者会表示：「我周一（26日）上午会在党部会议室（开会时）宣布，卸下国家党党魁以及澳洲副总理职位。」

「必须设下停损点，这无比重要，不只国会需要，更重要的是，维琪（Vikki，他的情人）、我未出世的孩子、我的女儿及奈特（妻子）也需要。」

「这件事必须就此打住，这对他们来说不公平，现在对她们拿放大镜般检视实在毫无必要。」

滕博尔本周将赴华府会晤美国总统川普，乔伊斯原定应代理总理职务，但仍决定请辞；由于外长毕绍普（Julie Bishop）也不在国内，因此总理一职将改由参议院领袖柯曼（Mathias Cormann）代理。（译者：周莉芳/核稿：陈亦伟）

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