此内容发布于2019年8月16日 上午2:05

（法新社雪梨16日电） 澳洲保守派政府抗拒立法保障新闻自由，主张将内部机密泄露给媒体的告密者和记者打入大牢，继续将泄露机密当成窃取财产处理。

警方上月突袭搜索一名澳洲新闻集团（News Corp）记者的住所，以及澳洲广播公司（ABC）总部，澳洲政府因此面临外界呼吁保障新闻自由的压力。

但在国会本周调查期间，没有迹象显示警界高层、政府和情报官员愿意放弃起诉涉及泄密者的相关权力。

内政部官员裴佐洛（Michael Pezzullo）坚称，提供媒体记者机密文件的公务员应该被关进牢里。

澳洲联邦警察署长柯文（Andrew Colvin）拒绝排除起诉住家遭警方突袭记者的可能性。这名记者报导澳洲情报单位打算监控国内公民的计画。

澳洲安全情报组织（Australian Security Intelligence Organisation）副主任库克（Heather Cook）也指出外国情报人员锁定记者，可能利用对现行安全法修法的机会下手。

库克说：「扩大媒体和记者豁免范围可能招致滥用，恐增加新闻记者面临的威胁。」

有别于多数西方民主国家，澳洲宪法至今没有保护言论自由的条文，相关权利法案也付之阙如。

在警方突击记者住家和澳洲广播公司总部后，澳洲三大媒体组织联合要求修改国家安全法，以保护记者和告密者。

澳洲新闻集团(News Corp Australasia)董事长米勒（Michael Miller）表示，澳洲现行安全法规「将新闻工作视为犯法行为」。

「或许我们不是活在警察国家，却是身在秘密国家。」

澳洲广播公司新闻总监莫里斯（Gaven Morris）告诉调查人员，澳洲广播公司因报导澳洲特种部队在阿富汗的战争罪行而遭警方突袭，部分消息人士忧心潜在的不利影响已因此却步。

「有时我不禁想，当局希望这样：越少告密者、越少揭弊、政府和官僚内部见不得人的机密越少泄露。我不认为这对我们的民主来说是健康的。」（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

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