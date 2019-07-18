此内容发布于2019年7月18日 上午8:20

（法新社伊斯兰马巴德18日电） 美国总统川普推文说，经过10年缉捕，印度恐攻主嫌萨伊德终于落网。但萨伊德先前在巴国来去自如，常公开现身。川普还遭巴国主播讥讽这是萨伊德，不是特务杰森．包恩。

美国和印度指控萨伊德（Hafiz Saeed）是2008年印度孟买恐攻的幕后黑手，萨伊德昨天遭拘押，而巴基斯坦总理伊姆兰汗（Imran Khan）数天后将前往华府首度会见川普。

川普昨天推文说：「经过10年搜捕，孟买恐攻的所谓『主谋』已在巴基斯坦落网。美国过去2年强力施压缉捕他。」

但恐怖组织达瓦慈善会（Jamaat-ud-Dawa）首脑萨伊德其实从未行踪成谜。美国悬赏1000万美元，要捉拿萨伊德。

萨伊德在未遭到巴基斯坦当局拘押时，一直吸引着外界目光，他发表公开演说、接受电视访问，甚至企图成立政党，参与去年的巴国大选。

巴基斯坦新闻主播夏姆希（Amber Shamsi）推文酸说：「这是萨伊德，不是特务杰森．包恩（Jason Bourne）。」杰森．包恩是卖座电影「神鬼认证」中的特务主角。

前巴国驻美大使哈卡尼（Husain Haqqani）表示，「要找到萨伊德从来就不难，他来去自如且辨识度高」；并说，川普应该「立刻开除提供他错误资讯的人」。

萨伊德在巴基斯坦能自由移动，多年来让印度恼火，一再呼吁，针对他在孟买恐攻扮演的角色提起告诉。2008年这场攻击案夺走160条以上人命。（译者：蔡佳伶/核稿：张佑之）

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