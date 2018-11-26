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此内容发布于2018年11月26日 上午2:20 最后更新 - 2018年11月26日 -02:20

（法新社孟买26日电） 印度金融首都孟买10年前发生恐怖攻击事件，导致166人死亡、数百人受伤，印度当局今天举行10周年悼念仪式，追思活动举办在当年孟买发生暴力攻击的各个地点。

2008年11月26日，10名伊斯兰好战分子配备AK-47突击步枪与手榴弹，在孟买（Mumbai）发动长达3天的暴力攻击，造成166人丧命、数百人受伤。

孟买恐攻案凶嫌隶属于巴基斯坦武装组织虔诚军（Lashkar-e-Taiba）。

今天孟买市各地举办庄严的追思仪式，印度总理莫迪（Narendra Modi）称当年的恐攻「相当可怕」，他还说：「心存感激的国家向我们勇敢的警察及安全部队鞠躬致敬，他们在孟买恐攻英勇对抗恐怖分子。」

当年伊斯兰好战分子攻击孟买市的豪华酒店、主要火车站、深受游客喜爱的热门餐厅和犹太中心，这些地点今天举办悼念恐攻罹难者的追思活动。

印度政界人士和官员经常谴责巴基斯坦不向虔诚军创办人萨伊德（Hafez Saeed）采取行动，即便他被联合国认定为恐怖分子，萨伊德目前仍逍遥法外。巴国政府则声称，印度指控萨伊德的证据太模糊不清。

恐攻罹难者中有6名美国公民。美国政府为了协助缉捕在逃凶嫌，悬赏500万美元（约新台币1亿5570万元），并呼吁伊斯兰马巴德当局配合缉捕恐攻策划者。

美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）声明表示：「过了10年，那些策划孟买攻击案的凶嫌，至今仍没因为他们的犯行遭定罪，这是对受害者家属的侮辱。」

他还指出：「我们呼吁所有国家，特别是巴基斯坦，负起自己在联合国安全理事会的义务，对犯下这起残酷暴行的恐怖分子祭出制裁，包括虔诚军和分支组织。」

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