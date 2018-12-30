孟加拉国会选举变调 投票日传12人命丧冲突

此内容发布于2018年12月30日 上午6:20

（法新社达卡30日电） 孟加拉今天举行国会选举投票，目前已有12人在投票日爆发的冲突中丧生。

孟加拉现任总理哈希纳（Sheikh Hasina）于竞选期间对反对阵营展开血腥镇压，以致暴力冲突频传，而外界预期哈希纳将赢得具历史性、却也引发争议的第4任期。

孟加拉超过1亿人登记投票，哈希纳所属的人民联盟党（Awami League）和盟友，将与宿敌吉亚（Khaleda Zia）的孟加拉民族主义党（Bangladesh Nationalist Party）一较高下。

警方指出，两党的活跃分子爆发冲突，造成8人丧生，另有3名男子遭警开枪击毙。

官员表示，一名辅警遭若干持枪棍的反对派活跃分子攻击后丧生。

为避免发生死亡暴力事件，此次投票在严密安全措施下进行，并于当地时间今天下午4时（台北时间今天下午6时）结束。民调显示，哈希纳料将赢得第4任期。

哈希纳政府主打经济牌，因为执政10年来经济成长亮眼，及接纳逃离缅甸军事镇压的洛兴雅难民而受到赞誉。

批评人士则说，哈希纳倾向独裁统治，她削弱因贪污罪而身陷囹圄的对手吉亚等反对派势力，藉此巩固政权。

为避免冲突加剧，孟加拉当局在全国各地，包括4万个投票所在内的地点，部署约60万名维安人员。此外，当局也下令电信业者关闭3G及4G的网路服务至午夜，以防止可能引发动乱的谣言转传。

如今已有12人在投票日的冲突中丧生，使自当局11 月8日宣布大选开始以来，警方证实的死亡人数增至16人。

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