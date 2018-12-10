孟加拉大选开跑 反对派支持者近两千人被捕

此内容发布于2018年12月10日 上午6:05

（法新社达卡10日电） 孟加拉今天展开年末国会大选活动，反对派没有推出总理人选，而且已有近2000人被捕，现任总理哈希纳（Sheikh Hasina）则被控无视制衡她权力的民主制度。

超过1亿人登记在12月30日的选举投票，哈希纳的人民联盟党（Awami League）和盟友将与处于困境的反对派孟加拉国民党（BNP）一较高下。

但在竞选活动展开前夕，希望阻止哈希纳赢得破纪录第4任期的孟加拉国民党说，遭到警方打压，有近2000名支持者被捕。

警方表示，自11月宣告选举以来，相关逮捕行动都事先获得逮捕令，被捕者包括一些即将展开竞选活动的候选人。

但反对派说，哈希纳和她的政党是照选前所订「计画」行事，目的是阻挠她的对手，并吓阻在野党选民。

孟加拉国民党发言人阿迈德（Rizvi Ahmed）告诉法新社：「政府想办一场一面倒的选举，这些逮捕行动就是要在群众中制造恐惧，这样他们就不会出门投票了。」

在73岁的反对派资深领袖吉亚（Khaleda Zia）因贪污罪遭判刑10年后，此举更使反对派势力大减。

支持吉亚的民众说，他被控贪污是出于政治运作，要让哈希纳的这位头号对手无法参选。

反对派2014年抵制大选，这次则选择参选，但如今离投票日仅几周，却仍未提名候选人出来对抗哈希纳。尽管如此，孟加拉国民党已在全部300个选区推出候选人，并期望获高度支持以克服各项障碍。

阿迈德说：「如果选举自由且公正，我们会赢。」

部分独立民调显示哈希纳获得普遍支持，执政党对胜选信心满满。哈希纳政府主打经济牌，因为执政10年来经济成长屡破纪录，在基础建设也做了可观投资。

批评人士则说，哈希纳倾向独裁统治，使用严刑厉法箝制异议分子和新闻自由。

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